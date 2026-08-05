Il tennista torinese Lorenzo Sonego è stato eliminato al primo turno del Masters 1000 di Montreal, uscendo di scena dopo una partita intensa e combattuta contro l’olandese Tallon Griekspoor. L’incontro si è concluso con la sconfitta di Sonego in due set, con i parziali di 6-7 e 5-7, dopo un’ora e cinquantadue minuti di gioco. Questa eliminazione di Sonego si aggiunge a quelle di altri due azzurri, Matteo Berrettini e Mattia Bellucci, che avevano già salutato il torneo nelle giornate precedenti, riducendo così la rappresentanza italiana nel tabellone principale.

Durante il match, Sonego ha lottato con grande determinazione, punto su punto, cercando di imporre il proprio gioco. Tuttavia, non è riuscito a trovare la chiave tattica per superare la solida prestazione di Griekspoor, il quale si è dimostrato più incisivo nei momenti cruciali di entrambi i set. Il primo parziale, in particolare, è stato estremamente equilibrato e si è risolto solo al tie-break in favore dell’olandese. Nel secondo set, Griekspoor ha saputo mantenere un leggero vantaggio, gestendo la pressione e chiudendo la partita per assicurarsi il passaggio al turno successivo di questo prestigioso evento tennistico.

La nutrita partecipazione italiana al torneo

La partecipazione italiana al Masters 1000 di Montreal era particolarmente significativa quest’anno, con un totale di otto azzurri iscritti al tabellone principale.

Oltre al già citato Sonego, la delegazione italiana comprendeva nomi importanti come Jannik Sinner, che era la testa di serie e la guida del gruppo, affiancato da Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini e Mattia Bellucci. L’assenza di Carlos Alcaraz, uno dei principali favoriti e tra i tennisti più attesi, ha indubbiamente reso la competizione ancora più imprevedibile e aperta a diverse possibilità, con altri campioni del calibro di Alexander Zverev e Félix Auger-Aliassime pronti a contendersi il titolo.

Il Masters 1000 di Montreal: un appuntamento di prestigio

Il torneo di Montreal, in programma dal 2 al 13 agosto 2026, si conferma come uno degli appuntamenti più rilevanti e prestigiosi della stagione tennistica internazionale.

L’entry list di questa edizione testimonia l’altissimo livello della competizione, annoverando settantuno dei primi settantadue tennisti al mondo, un dato che sottolinea l’importanza e l’attrattiva dell’evento per i professionisti del circuito ATP. Per Lorenzo Sonego, la sconfitta contro Griekspoor segna la fine del suo cammino in Canada per quest’anno, ma il torneo prosegue con la speranza e l’attesa di vedere gli altri tennisti italiani ancora in gara protagonisti nelle fasi più avanzate, cercando di raggiungere risultati importanti e portare in alto i colori azzurri.