Le dodici squadre qualificate per i playoff MLB si apprestano ad affrontare la fase cruciale della stagione, con le rotazioni dei partenti significativamente rimodellate dalle recenti operazioni di mercato. Le decisioni dei manager, prese in considerazione della trade deadline, prefigurano scenari avvincenti per la postseason, caratterizzati da alcune certezze e numerosi ballottaggi ancora da definire.

Le rotazioni delle principali contendenti

I Milwaukee Brewers si affidano a Jacob Misiorowski, Kyle Harrison e Logan Henderson, con il quarto slot della rotazione ancora in bilico tra Dustin May e Shane Drohan.

I Los Angeles Dodgers, vantando una rotazione di alto livello, schiereranno Tarik Skubal, Yoshinobu Yamamoto e Blake Snell; il quarto posto sarà conteso tra Shohei Ohtani e Tyler Glasnow. Gli Atlanta Braves, invece, puntano su Chris Sale, Bryce Elder e Martín Pérez, con Spencer Schwellenbach o Reynaldo López a completare il quartetto di lanciatori.

La rotazione dei Chicago Cubs include Shōta Imanaga, Clay Holmes e Kevin Gausman, con Matthew Boyd o Ben Brown come potenziali quarti partenti. Gli Arizona Diamondbacks contano su Eduardo Rodríguez e Michael Soroka come pilastri, affiancati da Corbin Burnes e un ballottaggio tra Merrill Kelly e Brandon Pfaadt per l'ultimo slot. I Philadelphia Phillies, dal canto loro, schierano Cristopher Sánchez, Zack Wheeler e Jesús Luzardo, mentre Aaron Nola o Andrew Painter si contenderanno l'ultima posizione nella rotazione.

Le altre squadre in corsa e i possibili scenari

Tra le altre contendenti, i Tampa Bay Rays potrebbero schierare Drew Rasmussen, Shane McClanahan (se recuperato), Freddy Peralta e uno tra Nick Martinez e Griffin Jax. I Chicago White Sox si affidano a Davis Martin, Sean Burke, Luis Castillo e al ballottaggio tra Anthony Kay e Noah Schultz. Gli Houston Astros presentano Hunter Brown, Peter Lambert, Ronel Blanco e uno tra Tatsuya Imai e Cristian Javier.

Per i New York Yankees, la rotazione comprende Cam Schlittler, Max Fried, Gerrit Cole e una scelta tra Carlos Rodón o Ryan Weathers. I Boston Red Sox, a seguito delle recenti acquisizioni, si affidano a Sonny Gray, Ranger Suárez, Payton Tolle e uno tra Jake Bennett e Patrick Sandoval.

Infine, i Cleveland Guardians schierano Gavin Williams, Parker Messick, Foster Griffin e il ballottaggio tra Tanner Bibee e Joey Cantillo.

L'impatto delle mosse di mercato sulla postseason

Le operazioni di mercato hanno esercitato un impatto significativo sulle configurazioni delle rotazioni. I Boston Red Sox, per esempio, hanno potenziato il proprio roster con l'acquisizione del catcher Adley Rutschman, mentre i Philadelphia Phillies hanno integrato il battitore Luis Arraez. Entrambi i giocatori, di grande esperienza e valore, potrebbero rivelarsi determinanti sia nella gestione dei lanciatori sia nell'equilibrio complessivo delle formazioni durante la postseason.

Le scelte definitive dei manager saranno inevitabilmente condizionate dalle condizioni fisiche dei giocatori e dalle strategie specifiche adottate per le serie di playoff. Tuttavia, le proiezioni attuali delineano un quadro esplicito delle ambizioni e delle potenzialità delle dodici squadre impegnate nella corsa al titolo.