Il cemento di Cincinnati si prepara a ospitare una sfida di primo turno tanto incerta quanto affascinante. Da una parte del campo ci sarà l'italiano Lorenzo Sonego, dall'altra l'idolo di casa Frances Tiafoe. Il match, valido per i trentaduesimi di finale del prestigioso ATP Masters 1000 di Cincinnati, andrà in scena domenica 16 agosto, con inizio previsto per le ore 14:00. Si tratta di un appuntamento cruciale per entrambi i giocatori: Tiafoe, di fronte al suo pubblico, cerca di ritrovare la forma migliore in vista degli US Open, mentre Sonego ha un disperato bisogno di una vittoria di peso per risalire la china in un'annata fin qui complicata e rilanciare le sue ambizioni sul cemento nordamericano.

Tiafoe nettamente favorito secondo le quote

Analizzando le quote proposte dai principali bookmaker, emerge un quadro molto chiaro: Frances Tiafoe è il netto favorito per la vittoria finale. La piattaforma 10Bet quota il successo dell'americano a 1.35, mentre una vittoria di Lorenzo Sonego è data a 3.00. Ancora più marcata la differenza su William Hill, che offre Tiafoe a 1.33 e l'azzurro a 3.30. Questa valutazione non sorprende, considerando diversi fattori chiave. In primo luogo, il ranking vede Tiafoe in una posizione di netto vantaggio. In secondo luogo, il match si gioca sul cemento nordamericano, una superficie che storicamente esalta le caratteristiche di Tiafoe, e per di più con il calore del pubblico di casa a spingerlo.

Tuttavia, il pronostico non è così scontato come le quote potrebbero suggerire. L'incognita principale riguarda le condizioni fisiche dell'americano, reduce da un ritiro nel torneo precedente. Se Tiafoe non dovesse essere al 100%, Sonego, con il suo tennis potente e aggressivo, avrebbe le carte in regola per creare più di un grattacapo. Il nostro pronostico pende comunque dalla parte di Tiafoe, ma con Sonego che potrebbe riuscire a strappare almeno un set.

Dubbi sulla forma dei protagonisti analizzando le statistiche

Lo stato di forma recente di entrambi i giocatori presenta più ombre che luci, come evidenziato dalle statistiche dei loro ultimi impegni a Montreal. Lorenzo Sonego è uscito sconfitto al primo turno contro Tallon Griekspoor in un match estremamente combattuto, terminato 7-6, 7-5.

I numeri dell'italiano raccontano di una prestazione solida al servizio, la sua arma principale: 9 ace, il 66% di prime in campo e un eccellente 72% di punti vinti con la prima palla. Tuttavia, le difficoltà sono emerse sulla seconda di servizio, con solo il 54% di punti vinti, un dato che lo ha esposto alla pressione dell'avversario, come dimostrano le 6 palle break concesse (di cui 4 salvate). Il bilancio tra vincenti (24) ed errori non forzati (23) è quasi in parità, segno di un match giocato punto a punto ma senza la capacità di fare la differenza nei momenti cruciali. La percentuale di punti vinti in risposta (27%) sottolinea le difficoltà nel mettere in crisi il servizio di Griekspoor.

Se la forma di Sonego è altalenante, quella di Frances Tiafoe è un vero e proprio punto interrogativo. Il suo torneo di Montreal si è concluso nel peggiore dei modi, con un ritiro nel corso del match contro Arthur Rinderknech sul punteggio di 6-2, 2-0 a favore del francese. Le statistiche di quella partita, per quanto parziali, sono allarmanti. Una percentuale di prime di servizio bassissima (40%), con appena il 50% di efficacia, zero ace e due doppi falli. Tiafoe è stato costantemente sotto pressione, costretto a salvare ben 9 palle break su 12 prima di alzare bandiera bianca. Il dato sui punti totali vinti (appena il 38%) e un rapporto negativo tra vincenti (8) ed errori (13) completano il quadro di una giornata da dimenticare.

La domanda sorge spontanea: si è trattato di un problema fisico estemporaneo o di una condizione precaria che potrebbe influenzare anche la sua performance a Cincinnati?

Ranking e precedenti a favore di Tiafoe

Il divario nel ranking ATP è uno degli elementi che più pesano sulla carta. Frances Tiafoe occupa attualmente la 23ª posizione mondiale, con 2130 punti. Nonostante una leggera flessione recente, rimane un giocatore stabilmente inserito nell'élite del tennis mondiale. Dall'altra parte, Lorenzo Sonego naviga in acque più agitate: è numero 88 del ranking con 718 punti, una classifica che lo costringe spesso a partire dalle qualificazioni o ad affrontare subito avversari di altissimo livello.

Per l'italiano, una vittoria contro un top 25 come Tiafoe rappresenterebbe una boccata d'ossigeno fondamentale per il morale e per la classifica.

A rendere il compito di Sonego ancora più arduo sono i precedenti. I due si sono affrontati quattro volte nel circuito maggiore, e il bilancio è nettamente a favore dell'americano, che conduce per 3-1. Tutti gli incontri si sono disputati sul cemento, superficie del match di Cincinnati. L'unica vittoria di Sonego risale al 2018, nelle Next Gen ATP Finals, un torneo con un formato particolare. Da allora, Tiafoe ha vinto i tre scontri successivi, incluso un match molto combattuto alla United Cup nel 2023. Questa superiorità storica, unita al fattore campo, conferisce a Tiafoe un notevole vantaggio psicologico.

Stilisticamente, si confronteranno la potenza esplosiva di Sonego, basata sul micidiale duo servizio-dritto, e l'atletismo imprevedibile di Tiafoe, che fa della velocità, della copertura del campo e delle variazioni il suo marchio di fabbrica.

La chiave tattica del match risiederà nella capacità di Sonego di imporre il proprio ritmo fin dai primi scambi. L'italiano dovrà servire con percentuali altissime per evitare di farsi trascinare nelle lunghe battaglie da fondo campo, terreno fertile per Tiafoe. Per l'americano, invece, sarà fondamentale testare la tenuta fisica e mentale dell'avversario, muovendolo per il campo e sfruttando il sostegno del pubblico per minare le certezze di Sonego, un giocatore che vive di grandi fiammate ma anche di passaggi a vuoto.

L'esito dipenderà molto dallo stato di forma di Tiafoe: se l'infortunio di Montreal sarà superato, partirà con i favori del pronostico; in caso contrario, Sonego avrà una chance concreta per firmare l'impresa.