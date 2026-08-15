Il cemento del Western & Southern Open di Cincinnati ospita una sfida di primo turno cruciale per i suoi protagonisti: il russo Andrey Rublev e lo spagnolo Pablo Carreno-Busta. Il match, valido per i trentaduesimi di finale del Masters 1000 americano, è in programma per domenica 16 agosto. Entrambi i giocatori sono a caccia di una vittoria per invertire un trend negativo nel ranking e ritrovare fiducia in una fase delicata della loro stagione. Per Rublev è l'occasione di fermare una discesa in classifica, mentre per Carreno-Busta rappresenta la chance di dimostrare di poter ancora competere ai massimi livelli.

Rublev favorito ma Carreno-Busta non è un avversario semplice

I principali bookmaker internazionali assegnano un ruolo di netto favorito ad Andrey Rublev, valutazione basata sul ranking e sulla potenza di fuoco del tennista russo. Le quote mostrano coerenza: 10Bet propone la vittoria di Rublev a 1.48, quella di Carreno-Busta a 2.55. Su una linea simile si assesta WilliamHill, con il russo a 1.50 e lo spagnolo a 2.60. Queste cifre indicano che, sebbene Rublev sia il pronosticato vincitore, a Carreno-Busta viene attribuita una possibilità di successo non trascurabile. Il mercato, pur riconoscendo la superiorità teorica di Rublev, tiene in considerazione il suo recente stato di forma altalenante.

Il pronostico pende verso una vittoria del russo, ma l'ipotesi di un match combattuto, magari risolto al terzo set, è tutt'altro che remota. L'esperienza e la solidità di Carreno-Busta potrebbero mettere in seria difficoltà un Rublev ancora in cerca della sua versione migliore.

Statistiche a confronto: due stati di forma opposti

Le statistiche degli ultimi incontri disputati dai due atleti dipingono un quadro quasi antitetico. Andrey Rublev arriva a Cincinnati reduce da una dolorosa e inaspettata sconfitta all'ATP di Montreal contro Juncheng Shang. Nonostante una performance al servizio a tratti devastante, con 12 ace messi a referto, la sua efficacia è stata minata da ben 8 doppi falli e da una modesta percentuale di prime palle in campo (54%).

Il dato più allarmante, specchio della sua sconfitta, è l'incredibile cifra di 68 errori non forzati. Un numero esorbitante che ha completamente vanificato i 34 vincenti e che testimonia una profonda crisi di fiducia. L'incapacità di concretizzare le opportunità create (solo 4 palle break trasformate su 15) ha completato il quadro di una prestazione da dimenticare.

Diametralmente opposto è il mood di Pablo Carreno-Busta, che nel suo ultimo match a Cincinnati ha superato con autorità Tomas Machac in due set (6-3, 6-2). Lo spagnolo ha offerto una prova di grande solidità e pragmatismo. Pur non essendo un giocatore che fa del servizio la sua arma principale (solo 1 ace e 5 doppi falli), ha mostrato grande intelligenza tattica.

La sua forza è emersa nella gestione dei punti importanti: ha salvato 3 palle break su 5 e, soprattutto, è stato chirurgico in risposta, convertendo ben 5 occasioni su 8 per strappare il servizio all'avversario. Con una percentuale di punti vinti sulla seconda di servizio del 58% e una gestione impeccabile dei game di risposta (vinti il 63%), Carreno-Busta ha dimostrato di essere un giocatore in salute, capace di massimizzare il rendimento e di punire ogni minima esitazione dell'avversario.

Ranking e precedenti: una sfida tra nobili in cerca di riscatto

La classifica mondiale offre un ulteriore, fondamentale spunto di riflessione. Andrey Rublev occupa attualmente la posizione numero 18 del ranking ATP con 2230 punti.

Sebbene si tratti di una classifica di tutto rispetto, per un giocatore abituato a stazionare stabilmente tra i primi 10 del mondo rappresenta un campanello d'allarme. Il movimento in discesa segnalato accanto al suo nome conferma un periodo di flessione che il russo ha l'urgenza di interrompere per non scivolare ulteriormente. Dall'altra parte della rete, Pablo Carreno-Busta si trova al numero 72 con 885 punti, anche lui con un trend in discesa. Per l'asturiano, ex numero 10 del mondo e vincitore di un Masters 1000 in carriera (Montreal 2022), questa posizione è lontana dai suoi standard e testimonia le difficoltà avute negli ultimi anni, anche a causa di problemi fisici. La sfida di Cincinnati è dunque uno scontro tra due giocatori di altissimo livello che vivono momenti diversi di una crisi simile: entrambi hanno bisogno di punti e vittorie per risalire la china e riavvicinarsi alle posizioni che competono al loro talento.

Lo scontro di stili tra la potenza da fondo di Rublev e la regolarità tattica di Carreno-Busta promette di essere una battaglia non solo tecnica, ma anche e soprattutto mentale.

La chiave tattica della partita si giocherà sulla diagonale del dritto di Rublev e sulla sua capacità di non farsi irretire dalla tela difensiva di Carreno-Busta. Se il russo riuscirà a imporre il proprio ritmo fin dai primi scambi, limitando gli errori e trovando continuità con la prima di servizio, avrà buone probabilità di far sua la contesa. Al contrario, se Carreno-Busta riuscirà a prolungare gli scambi, a muovere il suo avversario e a sfruttare le sue inevitabili pause di concentrazione, allora potrà trasformare un match sulla carta sfavorevole in una concreta opportunità di vittoria. Sarà fondamentale per lo spagnolo testare la pazienza di Rublev, costringendolo a forzare i colpi e a commettere quegli errori gratuiti che ne hanno condizionato le recenti prestazioni.