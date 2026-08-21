Arthur Fils, attuale numero ventuno del ranking mondiale, ha conquistato l’accesso alle semifinali del Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista francese ha superato con autorevolezza l’argentino Thiago Agustin Tirante, numero cinquanta del mondo, nei quarti di finale, imponendosi con un netto 6-3, 6-2. Fils si prepara ora ad affrontare Flavio Cobolli nel penultimo atto del torneo.

Il prossimo avversario di Fils sarà dunque Flavio Cobolli, che ha raggiunto per la prima volta in carriera la semifinale di un Masters 1000. L’italiano ha eliminato in rimonta lo statunitense Tommy Paul, dopo aver perso il primo set per 2-6, per poi imporsi nei successivi due parziali con i punteggi di 6-3 e 6-4.

Questa vittoria rappresenta un traguardo storico per il romano, che ha saputo ribaltare una situazione inizialmente complicata grazie a una crescita costante nel corso della partita.

Percorso in Semifinale: Cobolli e Fils a Confronto

Il cammino di Flavio Cobolli a Cincinnati è stato caratterizzato da una notevole capacità di soffrire e di ribaltare l’inerzia dei match. Contro Tommy Paul, l’azzurro ha saputo alzare il livello del proprio gioco dopo un avvio difficile, trovando il break decisivo nel secondo set e mantenendo lucidità nei momenti chiave del terzo. Questo risultato conferma la sua crescita esponenziale nel circuito maggiore, proiettandolo tra i protagonisti del prestigioso torneo americano.

Arthur Fils, dal canto suo, si presenta alla semifinale con un bilancio favorevole di due vittorie a zero negli scontri diretti contro Cobolli. Il francese ha mostrato una grande solidità e potenza sul cemento, eliminando avversari di rilievo e confermandosi tra i favoriti per la vittoria finale a Cincinnati.

Sogno Finale: Possibile Derby Italiano a Cincinnati

La semifinale tra Fils e Cobolli si preannuncia equilibrata e ricca di spunti tecnici. Il tabellone del torneo lascia aperta la possibilità di una storica finale tutta italiana, qualora anche Lorenzo Musetti riuscisse a superare i suoi prossimi impegni. Musetti è atteso dal quarto di finale contro Frances Tiafoe e, in caso di successo, potrebbe affrontare in semifinale il vincente della sfida tra Taylor Fritz e Brandon Nakashima.

Se entrambi gli italiani dovessero prevalere nelle rispettive semifinali, il Masters 1000 di Cincinnati potrebbe regalare un emozionante derby azzurro per la conquista del titolo.

La sfida tra Fils e Cobolli rappresenta dunque un momento cruciale per il torneo e per le ambizioni dei due giovani tennisti, entrambi in cerca di una consacrazione definitiva sul palcoscenico internazionale del tennis.