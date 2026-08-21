Iga Swiatek ha ottenuto l'accesso alle semifinali del prestigioso Masters 1000 di Cincinnati, un traguardo raggiunto a seguito del ritiro forzato di Elena Rybakina. La tennista kazaka è stata costretta ad abbandonare il campo a causa di un infortunio al tallone, un imprevisto che si è manifestato a meno di mezz'ora dall'inizio del loro incontro, molto atteso dagli appassionati di tennis.

L'episodio del ritiro si è verificato nel corso del primo set, quando il tabellone segnava un parziale di 4-1 in favore di Swiatek. Rybakina ha manifestato un problema al tallone sinistro, decidendo saggiamente di non proseguire la partita.

Questa interruzione prematura del match solleva serie preoccupazioni riguardo alla sua condizione fisica, soprattutto considerando la vicinanza degli US Open, il quarto e ultimo Slam della stagione, il cui inizio è previsto tra soli dieci giorni. La sua partecipazione al torneo newyorkese potrebbe ora essere a rischio, gettando un'ombra sulle sue ambizioni stagionali.

Il percorso delle due campionesse e le prospettive future

Elena Rybakina, attualmente la numero due del mondo, arrivava al torneo di Cincinnati con l'obiettivo di riscattarsi dopo la recente sconfitta subita proprio contro Iga Swiatek nella finale del torneo di Toronto, disputato la settimana precedente. Il suo ritiro a Cincinnati interrompe bruscamente il tentativo di consolidare la sua posizione in classifica e di accumulare punti preziosi.

Per contro, Iga Swiatek, grazie a questa inaspettata avanzata, si prepara ad affrontare in semifinale la quotata tennista statunitense Jessica Pegula, in un match che promette grande spettacolo e che definirà una delle finaliste del torneo.

La decisione di Rybakina di lasciare il campo è stata motivata da un dolore acuto al piede sinistro, avvertito con insistenza durante uno scambio di gioco. La scelta di ritirarsi è stata quindi una misura precauzionale, volta a preservare la sua integrità fisica e, soprattutto, a salvaguardare la sua partecipazione al prestigioso torneo degli US Open, evitando di aggravare ulteriormente l'infortunio. Nel commento post-match, Iga Swiatek ha prontamente espresso la sua piena solidarietà nei confronti dell'avversaria, augurandole una pronta e completa guarigione e sottolineando, con grande sportività, che la salute degli atleti deve sempre essere la priorità assoluta.