Il torneo WTA di Monterrey presenta un ottavo di finale inedito tra Ekaterina Alexandrova e Clara Tauson. L'incontro è fissato per giovedì 27 agosto, con inizio alle 03:00 italiane, sui campi in cemento del Messico. La sfida mette in palio un posto nei quarti di finale e rappresenta un'opportunità cruciale per entrambe le giocatrici di dare una svolta alla propria stagione su una superficie che premia la potenza.

Tauson favorita, le quote pendono dalla sua parte

Le quote dei bookmaker indicano un match estremamente equilibrato, con una leggera preferenza per la giocatrice danese.

WilliamHill quota la vittoria di Tauson a 1.85, mentre un successo di Alexandrova è proposto a 1.95. Su Betfair, la tendenza si accentua: Tauson è offerta a 1.80, Alexandrova a 2.00. Questa valutazione, apparentemente in contrasto con il ranking WTA che vede Alexandrova in posizione superiore, si spiega con lo stato di forma recente e l'adattamento alla superficie. Tauson ha già disputato e vinto un match sul cemento di Monterrey, dimostrando solidità e potenza.

L'analisi delle statistiche: Tauson incisiva, Alexandrova in difficoltà

Le statistiche recenti delle due giocatrici offrono una chiave di lettura fondamentale. Clara Tauson arriva da una vittoria in rimonta contro Renata Zarazua, mettendo in mostra resilienza e potenza al servizio.

La danese ha messo a segno 11 ace, con un'efficacia del 78% dei punti vinti con la prima di servizio (32 su 41). Nonostante 6 doppi falli, la sua aggressività in risposta è stata notevole, convertendo 6 palle break su 13 e vincendo il 49% dei punti in risposta.

Ekaterina Alexandrova, reduce da una sconfitta a Cincinnati contro Sara Bejlek, presenta statistiche preoccupanti al servizio: un solo ace a fronte di 7 doppi falli. La percentuale di punti vinti con la prima (55%) e con la seconda (47%) è bassa. Alexandrova ha convertito solo 2 palle break su 6, vincendo il 44% dei punti totali disputati (72 su 163).

Ranking e precedenti: un confronto inedito

Ekaterina Alexandrova occupa la posizione numero 19 del ranking WTA con 2186 punti, mentre Clara Tauson è numero 42 con 1184 punti.

Il divario in classifica è notevole, ma il ranking non sempre riflette la condizione del momento. Non risultano precedenti ufficiali tra le due giocatrici, rendendo questo incontro un capitolo tutto da scrivere.

Questo ottavo di finale si preannuncia come uno scontro di stili e di momenti. Alexandrova è chiamata a una reazione d'orgoglio, mentre Tauson punta a confermare il suo ottimo stato di forma. La chiave del match risiederà nell'efficacia del servizio: se Alexandrova riuscirà a limitare i doppi falli e a ritrovare le percentuali migliori, potrà mettere in difficoltà la sua avversaria. Al contrario, se Tauson manterrà la potenza e la precisione mostrate al primo turno, per la russa la strada si farà in salita.