Luciano Darderi si distingue come l'unico tennista italiano ad aver conquistato l'accesso al terzo turno dell'ATP Masters 1000 di Montreal. Nel cuore del prestigioso torneo canadese, l'azzurro, accreditato come testa di serie numero 19, ha avanzato nel tabellone grazie al ritiro del suo avversario, il canadese Gabriel Diallo. L'incontro, valido per il secondo turno, ha visto Diallo abbandonare il campo sul punteggio di 4-6, 3-2 in favore di Darderi, consentendo così all'italiano di proseguire il suo cammino nella competizione.

La stessa fortuna non ha arriso agli altri rappresentanti italiani impegnati nella giornata.

Flavio Cobolli, testa di serie numero 6 del torneo, ha trovato la sua corsa interrotta dal tedesco Yannick Hanfmann, che si è imposto in due set tiratissimi con il punteggio di 7-6 (7-5), 7-6 (7-2). Anche per Lorenzo Sonego l'avventura a Montreal si è conclusa prematuramente; il tennista piemontese è stato sconfitto dall'olandese Tallon Griekspoor con un doppio 7-6 (7-5), 7-5. Griekspoor, grazie a questa vittoria, si prepara ora ad affrontare un altro avversario di calibro, il tedesco Alex Zverev, che detiene la posizione di testa di serie numero 1 del seeding.

Il percorso di Darderi e il prossimo avversario a Montreal

Con il passaggio al terzo turno assicurato, sebbene per il ritiro dell'avversario, Luciano Darderi si focalizza ora sulla sua prossima sfida.

Il giovane tennista italiano si misurerà con il cinese Jiuncheng Shang, un giocatore che ha già dimostrato il suo valore in questo torneo. Shang, infatti, ha firmato una delle sorprese più significative del secondo turno, eliminando in tre set il russo Andrei Rublev, testa di serie numero 10. L'incontro tra Darderi e Shang si prospetta come un test cruciale per l'italiano, che cercherà di confermare il suo buon momento e avanzare ulteriormente nel tabellone principale del Masters 1000 canadese.

Una giornata amara per i tennisti di casa

Il secondo turno dell'ATP Montreal ha rappresentato un momento particolarmente difficile per i tennisti canadesi. La giornata ha visto una serie di risultati negativi per i giocatori locali: Duncan Chan, Denis Shapovalov e Liam Draxl hanno tutti subito sconfitte dopo aver vinto il primo set dei rispettivi incontri.

A ciò si aggiunge il ritiro di Gabriel Diallo, il cui match contro Darderi si è interrotto anzitempo. È stato notato che Diallo ha giocato con una calza compressiva alla gamba, un dettaglio che lascia supporre un infortunio preesistente. Il bilancio della giornata ha generato una palpabile frustrazione tra gli appassionati, preoccupati per gli infortuni che hanno colpito i loro beniamini. In questo scenario, Félix Auger-Aliassime emerge come l'unica e ultima speranza per il Canada nel proseguimento del torneo.