Thiago Augustin Tirante continua a sorprendere nel torneo di Cincinnati, dove ha raggiunto per la prima volta in carriera i quarti di finale di un Masters 1000. L'argentino, venticinquenne, già protagonista dell'eliminazione di Novak Djokovic, ha superato in rimonta il ventenne Jakub Mensik con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-4, dimostrando solidità e maturità nei momenti decisivi.

Originario di La Plata, Tirante ha confermato il suo ottimo stato di forma. Da aprile, ha ottenuto sette vittorie su nove incontri contro avversari tra i primi venti del ranking mondiale.

Il successo contro Mensik lo porta al numero 41 della classifica live, il miglior piazzamento in carriera. In questa stagione, Tirante ha impressionato per la potenza dei suoi colpi: contro Djokovic ha registrato un diritto a 120 miglia orarie, il più veloce in un Masters ATP quest'anno, mentre a Madrid il suo servizio ha toccato le 150 miglia orarie.

Un percorso in crescita e un idolo argentino

Il cammino di Tirante a Cincinnati segna una svolta rispetto alla passata edizione, quando fu eliminato al primo turno dopo aver superato le qualificazioni partendo dalla posizione 135 del ranking. Quest'anno, l'argentino ha vinto sei delle ultime sette partite nel circuito, inclusi gli ottavi a Montreal, dove è stato sconfitto da Learner Tien.

Il suo stile di gioco potente e l'agilità sul campo lo rendono un avversario temibile. Il suo idolo è Juan Martin del Potro, ultimo argentino a raggiungere i quarti a Cincinnati nel 2018.

Prossimi impegni e conferme

Con la vittoria su Mensik, Tirante attende il suo prossimo avversario nei quarti di finale, che sarà uno tra Arthur Fils e Alex de Minaur. La sua crescita è stata sottolineata da recenti successi contro altri giovani talenti, come la vittoria in due tie-break contro il madrileno Landaluce, confermando il momento positivo dell'argentino. Il torneo di Cincinnati potrebbe rappresentare un trampolino di lancio per la carriera di Tirante, che si sta affermando come uno dei protagonisti più interessanti del circuito maschile.