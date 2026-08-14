La prima partita di preseason dei Tennessee Titans ha acceso i riflettori sulle difficoltà dei giovani talenti offensivi della squadra. Cam Ward, quarterback al secondo anno, e Carnell Tate, scelto tra i primi dieci all’ultimo draft, erano attesi come i pilastri della nuova era. Il loro debutto contro i San Francisco 49ers ha però mostrato quanto il percorso di crescita sia ancora lungo e complesso, generando le prime preoccupazioni per la franchigia.

Ward ha concluso la sua prestazione con cinque completi su dodici tentativi per 57 yard, ma il dato statistico non racconta appieno le problematiche incontrate in campo.

Il quarterback ha commesso un fumble nel primo quarto, un episodio che ha evidenziato alcune delle sue principali debolezze: una gestione della pressione non ottimale, la tendenza a trattenere troppo il pallone e decisioni affrettate. La precisione nei passaggi è risultata altalenante, con diversi errori di posizionamento e una lettura del gioco spesso lenta. Nonostante qualche lampo di talento, le incertezze hanno prevalso. L’allenatore offensivo Brian Daboll, noto per la sua capacità di sviluppare giovani quarterback, dovrà concentrarsi sulla costanza di Ward, specialmente nelle giocate più semplici, se l’obiettivo è trasformarlo in un titolo affidabile nella NFL.

Carnell Tate: un debutto in ombra

Non è andata meglio a Carnell Tate, chiamato a dare un contributo immediato come ricevitore. Il rookie non ha raccolto alcuna ricezione su tre target, restando indietro nelle gerarchie rispetto a compagni come Wan’Dale Robinson ed Elic Ayomanor. Tate ha faticato a creare separazione dai difensori avversari, alimentando dubbi sulla sua prontezza per il livello NFL. Se da un lato il potenziale non manca, dall’altro la partita ha mostrato che il salto tra college e professionismo richiede tempo e un significativo adattamento.

Bilancio della prima uscita stagionale

Le osservazioni raccolte confermano le difficoltà di Ward, descritto come autore di una delle sue peggiori prestazioni con la maglia dei Titans, caratterizzata da decisioni discutibili e scarsa precisione.

Anche la difesa titolare ha deluso, incapace di mettere pressione e spesso battuta dai ricevitori avversari. Tra le note positive, la linea offensiva ha mostrato una solida prestazione, soprattutto nel gioco di corsa, con il rookie Fernando Carmona subito a suo agio tra i titolari. Buone indicazioni sono arrivate anche dai running back, con Tony Pollard autore di un touchdown e Tyjae Spears e Singleton efficaci nelle loro azioni. Il kicker Joey Slye ha chiuso la serata con quattro centri su quattro, inclusi calci da lunga distanza, dimostrando affidabilità.

Il cammino verso la stagione regolare è ancora lungo, ma questa prima uscita ha evidenziato quanto lavoro attenda lo staff tecnico dei Tennessee Titans.

La crescita dei giovani Ward e Tate è fondamentale; entrambi sono chiamati a dimostrare di poter essere il futuro della franchigia e superare le prime preoccupazioni emerse in questo avvio di preseason.