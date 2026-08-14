La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto di Mateo Pellegrino, il nuovo centravanti che arriva a titolo definitivo dal Parma. L'annuncio è stato diramato attraverso una nota ufficiale del club viola, che ha confermato l'acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore. L'arrivo di Pellegrino, un attaccante con esperienza internazionale, mira a rafforzare il reparto offensivo della squadra, come indicato dal titolo originale dell'articolo.

Nato a Valencia, in Spagna, il 22 ottobre 2001, Pellegrino vanta un percorso professionale che lo ha visto vestire diverse maglie prima di approdare in Emilia.

Ha militato nell'Atletico Platense, nell'Estudiantes e nel Velez Sarsfield, accumulando una solida esperienza. Nella sua ultima stagione con il Parma, il giovane attaccante ha collezionato ben 39 presenze tra Serie A e Coppa Italia, mettendo a segno 12 gol. Questi numeri evidenziano la sua capacità di essere incisivo in zona gol e la sua costante crescita nel panorama calcistico.

Il profilo e l'investimento della Fiorentina

L'ingaggio di Pellegrino rappresenta per la Fiorentina un investimento significativo su un profilo giovane ma già rodato in contesti competitivi. Il suo percorso tra Argentina e Italia lo ha forgiato come un giocatore versatile, in grado di adattarsi a diversi schemi di gioco.

La sua fisicità e la sua presenza in area di rigore sono caratteristiche che la società viola intende sfruttare per dare maggiore peso e profondità all'attacco, puntando su un elemento che ha già dimostrato di poter fare la differenza nella massima serie italiana.

Caratteristiche tecniche e le aspettative future

Analizzando le sue peculiarità, Mateo Pellegrino è descritto come un attaccante molto fisico, particolarmente forte nel gioco aereo e abile nel proteggere il pallone per innescare i compagni. Sebbene non sia ancora un bomber dai numeri eclatanti, il suo potenziale è considerato elevato, soprattutto per la sua utilità in partite che richiedono maggiore impatto fisico. L'investimento del club, stimato intorno ai venti milioni di euro, sottolinea la grande fiducia riposta nelle sue capacità di sviluppo e nella possibilità che diventi un pilastro dell'attacco gigliato. Per Pellegrino, la sfida è ora quella di confermare le aspettative e dimostrare il suo valore in una piazza esigente e ambiziosa come Firenze, diventando un punto di riferimento per la squadra viola.