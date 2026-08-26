Il portiere Mattia Perin lascia ufficialmente la Juventus per approdare al Palermo. L'annuncio è stato diramato oggi dal club bianconero, che ha salutato il giocatore con una nota ufficiale. Perin, che ha collezionato 71 presenze e conquistato quattro trofei con la maglia juventina, è stato definito dalla società torinese "una risorsa preziosa dentro e fuori dal campo", concludendo un "percorso significativo in bianconero".

Il saluto della Juventus

Nella sua comunicazione, la Juventus ha evidenziato come si sia "concluso così un percorso significativo in bianconero per un giocatore che ha sempre rappresentato affidabilità, professionalità e spirito di squadra".

Il club ha ribadito l'importanza di Mattia Perin, sottolineando che "ha sempre difeso i pali juventini con carisma e dedizione, confermandosi una risorsa preziosa dentro e fuori dal campo".

Il bilancio dell'esperienza bianconera

Durante la sua permanenza a Torino, Mattia Perin ha totalizzato 71 presenze, contribuendo alla conquista di quattro trofei. La società ha voluto rimarcare non solo il suo apporto tecnico sul campo, ma anche il suo valore come elemento fondamentale all'interno dello spogliatoio, riconoscendolo come un giocatore di grande spessore per la squadra.

Dettagli del trasferimento e il ruolo nel Palermo

Il trasferimento di Perin al Palermo è il risultato di giorni di trattative serrate.

Già lo scorso 24 agosto era emersa la notizia di un accordo tra i due club, che prevedeva per il portiere un contratto triennale da circa due milioni di euro a stagione, con un'intesa economica legata anche ai suoi futuri risultati. L'ufficialità dell'operazione è giunta oggi, 26 agosto 2026.

Il club rosanero ha accolto il nuovo acquisto con grande entusiasmo, annunciando l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Mattia Perin e la firma di un contratto pluriennale. Per celebrare l'arrivo, è previsto un saluto ai tifosi oggi pomeriggio, alle ore 19:00, nel piazzale antistante lo Stadio Renzo Barbera.

Questo trasferimento si inserisce in un contesto di specifica necessità per il Palermo, che ha dovuto agire rapidamente a seguito dell'infortunio alla spalla destra del portiere titolare Joronen.

L'esperienza e la qualità di Perin potrebbero renderlo disponibile già per la prossima sfida di campionato, la trasferta contro l'Arezzo, valida per la seconda giornata della Serie B, sotto la guida tecnica di Filippo Inzaghi.