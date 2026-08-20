Il torneo di qualificazione agli US Open 2026 prenderà il via lunedì 24 agosto presso lo USTA Billie Jean King National Tennis Center. La copertura televisiva sarà garantita da ESPN2, con la possibilità di seguire ogni incontro in streaming su ESPN+ tramite l’app dedicata. L’azione sul campo inizierà alle 11:00 ora locale, con partite che si susseguiranno per tutta la giornata fino a giovedì 27 agosto, data in cui si concluderanno le qualificazioni per i tabelloni principali, sia femminile che maschile. In palio, sedici ambiti posti per ciascun tabellone.

La programmazione televisiva prevede che martedì 25 agosto la copertura inizi alle 10:00. Per tutta la durata del torneo, repliche e contenuti on demand saranno disponibili sulla piattaforma ESPN+.

Il torneo di doppio misto, che vedrà la partecipazione di sedici coppie formate da alcuni dei migliori giocatori e giocatrici del circuito, si svolgerà tra il 25 e il 26 agosto. Martedì 25 agosto, ESPN2 trasmetterà in diretta dalle 10:00 alle 15:00, con ulteriore copertura su ESPN+ dalle 15:00 alle 17:00. Le semifinali saranno trasmesse in diretta mercoledì 26 agosto dalle 19:00 alle 21:00 su ESPN2, mentre la finale si terrà a partire dalle 21:00 su ESPN e ESPN+.

Il ritorno di Roger Federer a New York

Uno degli eventi più attesi di questa edizione sarà il ritorno di Roger Federer, cinque volte campione consecutivo degli US Open e fresco membro della International Tennis Hall of Fame 2026. Federer tornerà a calcare il campo dell’Arthur Ashe Stadium per la prima volta dal 2019, in occasione di un’esibizione speciale intitolata “Roger Federer: An Icon Returns to New York”. L’evento si terrà martedì 25 agosto dalle 20:00 alle 22:00, con trasmissione in diretta su ESPN2, Disney+ e ESPN+ per gli abbonati.

La serata vedrà la partecipazione di altre leggende del tennis come Andy Roddick, Andre Agassi e John McEnroe. Sono inoltre previste apparizioni di celebrità e sorprese durante l’evento, che inizierà alle 19:00.

I biglietti per questa serata unica saranno disponibili per il pubblico a partire da giovedì 11 giugno alle 9:00.

Stars of the Open: i giovani talenti in campo

Tra gli appuntamenti collaterali, giovedì 27 agosto si terrà “Stars of the Open”, una serata esibizione che vedrà protagonisti alcuni dei giovani più promettenti del circuito. Sul campo dell’Arthur Ashe Stadium scenderanno il numero 25 del mondo João Fonseca, la numero 30 Alexandra Eala e i giovani americani Learner Tien e Iva Jovic. L’evento sarà trasmesso in diretta su ESPN2 e in streaming su ESPN+ dalle 18:00 alle 21:00, offrendo agli appassionati un’occasione per scoprire i futuri protagonisti del tennis mondiale.