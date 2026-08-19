Si sono conclusi all’Arena Zagreb in Croazia i Campionati Europei di Ginnastica Artistica 2026, un evento che ha visto le migliori nazionali del continente sfidarsi dal 13 al 23 agosto. L’Italia ha brillato nella categoria femminile senior, conquistando una prestigiosa medaglia d’argento nella gara a squadre, a conferma della sua crescente competitività a livello europeo.

La squadra azzurra, composta da Manila Esposito, Elisa Iorio, Giulia Perotti, July Marano e Anthea Sisio, ha totalizzato un punteggio di 161.796. L’oro è andato alla delegazione russa (WG2) con 165.430 punti, mentre il bronzo è stato appannaggio della Francia (159.263 punti).

Le prestazioni individuali sono state cruciali per il successo di squadra. Manila Esposito si è distinta con eccellenti esecuzioni sia alla trave sia al corpo libero. Elisa Iorio ha brillato alle parallele asimmetriche, mentre Giulia Perotti ha fornito un contributo fondamentale su più attrezzi. Anthea Sisio si è rivelata determinante al volteggio, ottenendo un punteggio di 13.900, e ha gareggiato anche alle parallele, subentrando a July Marano, che, nonostante un infortunio al mignolo della mano, è scesa in pedana alla trave e al corpo libero.

Le stelle individuali: Melnikova regina, Esposito d'oro

Nella finale all-around femminile, la russa Angelina Melnikova ha dominato la competizione, aggiudicandosi il titolo con un punteggio di 55.932.

Sul podio con lei sono salite la connazionale Anna Kalmykova (54.632) e la francese Elena Colas (53.966). Tra le ginnaste italiane, July Marano ha concluso settima (53.033), Giulia Perotti decima (52.165) e Anthea Sisio undicesima (51.766).

Le finali di specialità hanno visto ulteriori successi. Al volteggio, l'oro è andato nuovamente a Angelina Melnikova (14.166). Nelle parallele asimmetriche, la tedesca Helen Kevric ha conquistato il primo posto con 14.500 punti, precedendo le italiane Elisa Iorio (argento con 14.333) e Giulia Perotti (bronzo con 14.233). Alla trave, la francese Elena Colas ha vinto l'oro (13.933), con Manila Esposito che ha ottenuto un prezioso argento (13.833) e Melnikova il bronzo (13.700).

Infine, al corpo libero, Manila Esposito ha brillato conquistando la medaglia d'oro con 13.700 punti, superando Elena Colas (13.633) e Angelina Melnikova (13.566).

Risultati maschili e il futuro con le junior

La rassegna continentale ha ospitato anche le gare maschili e del settore junior. Nella finale all-around maschile, il croato Illia Kovtun si è imposto con 82.833 punti, seguito dai russi Arsenii Dukhno (82.832) e Daniel Marinov (81.899).

Il settore junior femminile ha visto la netta supremazia della Russia (WG2), che ha conquistato l'oro nella gara a squadre con 158.629 punti. L'Italia junior ha replicato il successo delle senior, aggiudicandosi la medaglia d'argento a squadre con 153.762 punti, mentre la Francia ha ottenuto il bronzo (153.129).

A livello individuale junior, le russe Aleksandra Andrianova e Polina Dmitrieva sono state le grandi protagoniste. L'Italia ha festeggiato il bronzo di Clarissa Rinaldi nell'all-around (52.698 punti).

Nelle finali di specialità junior, la Russia ha continuato a dominare, ma Clarissa Rinaldi ha conquistato due medaglie di bronzo: alle parallele asimmetriche (13.533 punti) e al corpo libero (12.633 punti).

Questi risultati complessivi evidenziano la solida crescita della ginnastica artistica italiana, capace di competere ai massimi livelli sia con la squadra senior, ormai una realtà consolidata, sia con le promettenti atlete del settore junior, che rappresentano il futuro di questo sport.