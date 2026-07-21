Ritiro dai Tornei di Washington e Toronto

La tennista italiana Jasmine Paolini ha ufficialmente annunciato il suo ritiro dai prossimi tornei di Washington, DC e Toronto. La decisione è stata presa per consentire un completo recupero da un infortunio al piede. Paolini stessa ha condiviso la notizia tramite un post su Instagram, dichiarando di voler "dare al mio piede un po’ più di tempo per riposare".

L'annuncio del ritiro è stato diramato martedì 21 luglio 2026 attraverso le sue storie di Instagram. La tennista, che ha raggiunto la finale di Wimbledon nel 2024, non ha più calcato i campi da gioco da quel prestigioso torneo, dedicando le settimane successive al recupero del suo infortunio.

Attualmente, Paolini occupa la quindicesima posizione nel ranking WTA e ha registrato un bilancio stagionale di quindici vittorie e tredici sconfitte.

La scelta di non partecipare agli eventi di Washington e Toronto è dettata dalla necessità di preservare la propria condizione fisica e di garantire al piede il tempo indispensabile per una completa guarigione. L'obiettivo primario è evitare ulteriori complicazioni e tornare in campo al massimo della forma.

Il Percorso di Recupero e gli Obiettivi Futuri

Il problema al piede sinistro affligge la tennista italiana già da inizio maggio. La rinuncia ai tornei di Washington, previsti dal 27 luglio al 2 agosto, e di Toronto, in calendario dall'1 al 13 agosto, è una misura precauzionale fondamentale per assicurare un recupero ottimale.

La trentenne Paolini, dopo essere stata eliminata al secondo turno del Roland Garros a fine maggio, aveva mostrato una notevole ripresa raggiungendo i quarti di finale a Wimbledon, dove è stata poi sconfitta da Marta Kostyuk.

L'obiettivo principale di Jasmine Paolini è presentarsi al meglio all'US Open, il prestigioso torneo del Grande Slam che prenderà il via il 30 agosto. Il periodo di riposo e recupero è quindi strategico in vista di questo importante appuntamento.