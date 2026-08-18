La WNBA si prepara a una giornata ricca di emozioni e sfide cruciali per la corsa ai playoff, con un calendario che mette in risalto il tanto atteso scontro tra le Las Vegas Aces e le Atlanta Dream. Questo incontro vedrà protagoniste due delle stelle più luminose del campionato, A'ja Wilson e Angel Reese, pronte a guidare le rispettive formazioni in una partita che si preannuncia spettacolare e ad alta intensità. Entrambe le squadre mirano a consolidare la propria posizione in classifica, consapevoli che ogni vittoria può rivelarsi fondamentale per le ambizioni di postseason.

Oltre al duello tra Aces e Dream, il programma odierno della WNBA include altri tre incontri di rilievo. Le Indiana Fever, galvanizzate da una serie positiva di quattro successi consecutivi, affronteranno le Toronto Tempo, che invece arrivano da dieci sconfitte consecutive. Nonostante il rientro in campo di Brittney Sykes rappresenti un elemento importante per Toronto, le Fever partono nettamente favorite, anche grazie alle recenti e brillanti prestazioni di Caitlin Clark, autrice di numerose doppie doppie.

Le ambizioni delle Liberty e la lotta per la sopravvivenza di Sparks e Sun

Tra le sfide più attese della giornata spicca anche quella che vedrà opposte le New York Liberty e le Chicago Sky.

Le Liberty, reduci da una serie di vittorie che hanno rilanciato in modo significativo le ambizioni della squadra dopo un periodo iniziale di difficoltà, puntano a un successo che le manterrebbe saldamente al di sopra della settima posizione in classifica. Le Sky, d'altro canto, dovranno affrontare la partita facendo i conti con le possibili assenze di giocatrici chiave come Taylor e Ionescu, fattori che potrebbero influenzare notevolmente l'esito dell'incontro casalingo.

Il calendario si completa con la sfida tra le LA Sparks e le Connecticut Sun, due formazioni che si trovano in una situazione delicata, a un passo dall'eliminazione dai giochi. Le Sparks, che hanno mostrato evidenti segnali di crescita e miglioramento dopo la recente cessione di Plum, potranno contare sull'importante contributo di Rae Burrell e Dearica Hamby.

La trasferta contro le Sun rappresenta un banco di prova decisivo per le aspirazioni delle californiane di rimanere in corsa per i playoff.

Il quadro della corsa playoff WNBA

La giornata odierna si inserisce in un contesto di grande equilibrio e competitività all'interno della WNBA, dove ogni singola partita può alterare gli equilibri della classifica e le prospettive future. Le prossime settimane saranno cruciali per definire in modo definitivo il quadro delle squadre qualificate alla fase finale del campionato. Tutte le formazioni scese in campo oggi sono impegnate in una corsa serrata, con particolare attenzione alle posizioni che garantiscono l'accesso diretto ai playoff.

La presenza in campo di giocatrici di altissimo livello come A'ja Wilson, Angel Reese e Caitlin Clark contribuisce ad elevare ulteriormente il livello di competitività e l'interesse generale attorno a questa giornata di campionato.

Gli appassionati attendono con grande curiosità l'esito di tutti gli incontri, consapevoli che ogni risultato potrà avere un impatto significativo sull'andamento della stagione e sulla definizione delle contendenti al titolo.