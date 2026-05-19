L'Agenzia delle Entrate ha annunciato l'attivazione di un servizio di assistenza straordinaria dedicato alla dichiarazione precompilata. Questa iniziativa mira a supportare i cittadini alle prese con la compilazione della dichiarazione dei redditi e sarà operativa per un periodo specifico, dal 23 maggio al 20 giugno.

Durante questo intervallo, il call center dell'Agenzia amplierà la sua disponibilità, offrendo supporto telefonico non solo nei consueti giorni feriali, dal lunedì al venerdì, ma anche in alcune mattinate di sabato. Le date da segnare in calendario per queste aperture extra sono il 23 maggio, il 6 giugno, il 13 giugno e il 20 giugno.

In queste quattro giornate aggiuntive, gli esperti dell'Agenzia saranno a disposizione dei contribuenti dalle ore 9:00 alle ore 13:00, pronti a fornire chiarimenti e assistenza sia per la consultazione che per la corretta compilazione della dichiarazione precompilata, sciogliendo eventuali dubbi.

Come accedere al servizio di supporto

Il servizio di assistenza straordinaria è stato specificamente pensato e riservato all'utenza non professionale, garantendo un supporto mirato alle esigenze dei singoli cittadini. La gestione di questo servizio è affidata a consulenti fiscali specializzati che hanno aderito all'iniziativa, assicurando competenza e professionalità nelle risposte.

Per contattare il call center, i contribuenti hanno a disposizione tre numeri dedicati, a seconda della provenienza della chiamata:

Da rete fissa: 800.90.96.96

Da cellulare: 06.97.61.76.89

Dall'estero: 0039.06.45.47.04.68

Scadenze fiscali e risorse informative aggiuntive

Al termine di ogni conversazione, gli utenti avranno la possibilità di esprimere un giudizio anonimo sulla qualità dell'assistenza ricevuta, contribuendo così al miglioramento continuo del servizio. Tutte le informazioni dettagliate e utili relative a questa iniziativa sono consultabili sul sito dedicato "Info e assistenza" e all'interno della nuova guida disponibile nella sezione "L'Agenzia informa".

È fondamentale tenere a mente le scadenze fiscali per la presentazione delle dichiarazioni.

La data ultima per l'invio del modello 730 è fissata per il 30 settembre 2026. Per i contribuenti che optano per il modello "Redditi Pf", le tempistiche sono leggermente diverse: la consultazione e l'eventuale integrazione dei modelli saranno possibili a partire dal pomeriggio del 20 maggio. L'invio effettivo del modello "Redditi Pf" potrà invece essere effettuato dal 27 maggio e proseguirà fino al 2 novembre 2026.

A supporto dei contribuenti, l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione ulteriori strumenti informativi. Sul proprio canale YouTube ufficiale e sugli altri canali social istituzionali, è possibile visualizzare un video esplicativo. Questo contenuto multimediale illustra le principali novità per il 2026 relative alla dichiarazione dei redditi e fornisce indicazioni chiare sulle modalità per delegare un familiare o un'altra persona di fiducia a operare nel proprio interesse, semplificando ulteriormente le procedure per chi necessita di supporto nella gestione delle proprie pratiche fiscali.

Con queste iniziative, l'Agenzia delle Entrate ribadisce il proprio impegno nel fornire servizi di assistenza e informazione ai contribuenti, agevolando l'adempimento degli obblighi fiscali attraverso strumenti digitali e supporti dedicati, come l'assistenza straordinaria per la dichiarazione precompilata, in linea con la sua missione istituzionale di trasparenza e vicinanza al cittadino.