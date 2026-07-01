Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) ha annunciato un significativo incremento delle attività di controllo fiscale per il prossimo anno. Nel 2025, infatti, sono previsti ben 223.000 accertamenti fiscali, un dato che segna un aumento del 18% rispetto alle stime dell'anno precedente. Questa previsione emerge dalla relazione illustrativa allegata al decreto ministeriale che delinea gli obiettivi annuali nella lotta all'evasione fiscale.

Rafforzamento dei controlli per l'equità fiscale

L'incremento nel numero degli accertamenti fiscali riflette la chiara volontà del Mef di intensificare le proprie azioni per contrastare l'evasione fiscale.

L'obiettivo primario è quello di garantire una maggiore equità fiscale e di assicurare che tutti i contribuenti adempiano correttamente ai propri doveri. Il confronto con l'anno precedente evidenzia la portata di questo rafforzamento: mentre nel 2024 il numero stimato di accertamenti si attestava a 189.000, per il 2025 si prevede di raggiungere la quota di 223.000. Questo aumento del 18% sottolinea l'impegno del Ministero a rendere più stringenti ed efficaci le verifiche.

Strategie operative e focus sugli obiettivi

La relazione illustrativa del Mef non si limita a indicare l'aumento numerico, ma fornisce anche dettagli sulle strategie operative che accompagneranno questo incremento. Si prevede una revisione delle procedure di accertamento, con l'intento di ottimizzare l'efficacia dei controlli e di ridurre i tempi di risposta, rendendo l'intero processo più snello ed efficiente.

Le attività di verifica riguarderanno sia le persone fisiche sia le imprese, con un'attenzione particolare rivolta alle situazioni considerate a rischio di evasione. Queste ultime verranno identificate attraverso un'approfondita analisi dei dati e un incrocio mirato delle informazioni disponibili, permettendo così di indirizzare le risorse dove l'intervento è più necessario.

Questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di strategie di contrasto all'evasione fiscale promosse dal Ministero. L'obiettivo è duplice: da un lato, rafforzare l'efficacia degli strumenti di controllo a disposizione dell'amministrazione finanziaria; dall'altro, migliorare la compliance fiscale generale. Il Mef punta a promuovere una maggiore trasparenza e correttezza nei rapporti tra i contribuenti e l'amministrazione, creando un sistema più giusto e funzionale per tutti.