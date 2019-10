Nonostante siano passate poche settimane dalla presentazione dei nuovi iPhone, l'azienda di Cupertino non si ferma ed immette sul mercato un nuovo prodotto, le Airpods Pro. Queste cuffie wireless erano già state portate alla luce dalla beta di iOS 13.2 e ora sono diventate ufficiali, con un nuovo design e nuove funzioni.

AirPods Pro

Le nuove cuffie wireless di Apple sono state presentate ieri a Cupertino e sono le prime cuffie in grado di eliminare il rumore di fondo.

Infatti queste nuove airpods , hanno integrata la cancellazione del rumore, ovvero una caratteristica che consente di eliminare qualsiasi rumore di fondo, grazie anche ad un nuovo design in-ear definito da apple leggero e comodo. Ogni auricolare è dotato di tre cuscinetti morbidi in silicone, di tre grandezze diverse, piccolo, medio e grande, che l'utente può selezionare in base alla propria esigenza, che non scivolano nell'orecchio e consentono una qualità del suono e un'esperienza di utilizzo migliore.

Il nuovo design è dotato di una ventilazione che consente di ridurre la pressione del suono esercitata solitamente dalle altre cuffie in-ear e infine sono resistenti anche al sudore e all'acqua.

Il chip integrato è quello attualmente presente nelle Airpods, ovvero H1, con integrato ''Hey Siri''. Ma l'aspetto più importante di queste nuove cuffie è la cancellazione del rumore attivo, infatti vengono utilizzati due microfoni combinati ad un software, che si adattano a ogni orecchio e auricolare.

Il primo microfono, posto all'esterno, capta il suono proveniente dall'ambiente, le Airpods a loro volta riproducono un suono equivalente opposto, che cancella così il rumore di fondo. Mentre invece un secondo microfono rivolto all'interno percepisce i suoni rivolti all'orecchio e cancella i rumori rilevati dal microfono. Un'altra funzione interessante è la modalità ''trasparenza'' che permette all'utente di continuare ad ascoltare i propri brani, senza perdere i suoni dell'ambiente.

Per passare alla modalità di riduzione del rumore basterà un tap nel sensore posto nelle cuffie, oppure aprendo il centro di controllo nella sezione volume.

Infine queste nuove Airpods garantiscono quattro ore e mezzo di ascolto, con una sola ricarica e fino a cinque ore in modalità ''riduzione del rumore'' e 24 ore da ascolto con la custodia di ricarica.

Prezzo e disponibilità

Le nuove AirPods pro, presentate ieri, sono già disponibili sul sito Apple, ma saranno accessibili al pubblico dal 30 Ottobre 2019.

Ad un prezzo di 279 euro, con custodia di ricarica wireless, inclusa nell'acquisto, a differenza delle Airpods 2 che offrivano sia la custodia tradizionale e sia wireless. Il prezzo è leggermente più alto rispetto ai modelli precedenti.