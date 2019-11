Il centralino in cloud sta già rivoluzionando il processo aziendale di quasi 13,6 milioni di utenti in tutta Europa. I benefici a livello economico e qualitativo sono alla base della sua scelta, a discapito di un centralino tradizionale. Questo servizio funzionale e moderno viene offerto da NFON, l'unico provider di servizi in Cloud PBX paneuropeo. Basta avere una connessione a internet per addentrarsi nel fantastico mondo del centralino virtuale.

Con NFON basta ai costi della linea telefonica e alle installazioni hardware

NFON, con l'offerta del centralino in cloud, propone ai suoi clienti un'alternativa vantaggiosa per azzerare i costi fissi della linea telefonica. Negli ultimi anni i costi del centralino tradizionale sono diminuiti, grazie all'ingresso nel mercato delle telecomunicazioni delle tariffe flat. A ogni modo, le spese sono sempre rimaste elevate, visto che queste tipologie di tariffe non comprendono alcune categorie di telefonate, come quelle all'estero: una spesa che grava in maniera particolare sulla fattura.

Con il centralino virtuale tutti questi problemi non sussistono, visto che per essere connessi con tutto il mondo basta una semplice connessione a internet. Proprio così: grazie all'utilizzo della rete, con il proprio centralino virtuale si può restare connessi con collaboratori, fornitori e clienti sparsi ovunque, senza essere necessariamente presenti in sede. Grazie alla tecnologia offerta da NFON si può esercitare la propria professione in qualsiasi luogo, con la stessa efficienza comunicativa che si ha in sede aziendale. Il servizio viene gestito digitalmente, quindi non è prevista l'installazione di elementi hardware in azienda.

Centralino in Cloud, lo strumento che facilita il flusso comunicativo con l'estero

Il centralino in cloud facilita anche la crescita della propria attività aziendale a livello internazionale. L'apertura di nuove sedi, o anche le chiamate all'estero per un semplice viaggio d'affari, non saranno più una gravante per le finanze dell'azienda. Tutto ciò non potrebbe accadere utilizzando un centralino tradizionale.

Per ridurre le spese si dovrebbero dimezzare le comunicazioni con i propri collaboratori all'estero, cosa che potrebbe danneggiare l'azienda non solo a livello coordinativo, ma anche per quanto riguarda le prestazioni.

Con il centralino in cloud, invece, basta corrispondere un canone mensile non solo per chiamare ovunque senza costi aggiuntivi, ma anche per ricevere tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria.

Il canone è comprensivo di tutto ciò che riguarda anche gli aggiornamenti e l'assistenza. NFON offre degli alti standard qualitativi, mettendo a disposizione una tipologia di comunicazione veloce ed efficace, che permette ai dipendenti di migliorare qualitativamente e quantitativamente le prestazioni aziendali.