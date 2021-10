Arrivano importanti novità per tutti gli appassionati del mondo del Ciclismo. Google, colosso informatico, ha infatti annunciato l'arrivo di nuove funzionalità green per Google Maps, celebre app che permette agli utenti di usufruire in maniera gratuità di un navigatore stradale. Tra le novità in arrivo sull'applicazione vi sarà anche 'Navigazione Lite', funzionalità pensata esclusivamente per i ciclisti.

I corridori su due ruote potranno visualizzare tempi, distanze e i livelli di elevazione previsti nel percorso

Le novità per i corridori saranno importanti.

Come spiegato dall'azienda, infatti, l'aggiornamento permetterà agli utenti (partendo dalla funzionalità già nota del turn-by-turn) di vedere i dettagli più importanti del viaggio senza dover tenere necessariamente lo schermo del telefono costantemente accesso. Questo è un fattore molto importante se si considera che, durante i tragitti in bici, il cellulare viene solitamente mantenuto nelle tasche. In particolare, Google ha assicurato che sarà possibile, senza dover attivare il consueto percorso, visualizzare sulla mappa dettagli come il tempo e la distanza rimanente, ma anche i livelli di elevazione previsti nell'itinerario. Per accedere a tali info, dunque, non si dovrà accedere all'interfaccia classica.

Basterà, poi, premere un solo pulsante per accedere alle funzionalità che già sono note della navigazione completa.

'L'aumento dell'uso da parte dei ciclisti è aumentato del 98%'

A motivare la scelta di introdurre delle agevolazioni per i ciclisti è proprio Google. L'azienda, infatti, ha reso noto che negli ultimi dodici mesi è aumentato del 98% l'uso di Google Maps da parte dei ciclisti.

Tale incremento ha coinvolto tutto il mondo e sono proprio i corridori ad aver espresso l'esigenza di poter accedere alla modalità di navigazione senza dover necessariamente utilizzare la funzionalità turb-by-turn.

Novità in arrivo anche per i fruitori delle bici elettriche. Google ha infatti reso noto che tra le novità che verranno introdotte vi sarà anche quella di avere la possibilità di trovare le stazioni di e-bike più vicine.

Ma non solo: sarà infatti anche possibile individuare quanti mezzi sono disponibili in quel momento in città come Taipei, New York e Berlino, per un totale di 300 metropoli sparse in tutto il globo. Infine, sarà anche possibile per gli utenti individuare le aree più vicine in cui poter parcheggiare il proprio mezzo elettrico. Tutte queste novità saranno rese disponibili a tutti solo nei prossimi mesi, quando un aggiornamento dell'applicazione riguarderà gli utenti Ios e Android.