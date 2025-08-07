Il Capitolo 6 Stagione 4 di Fortnite, intitolato Dominio fulminante, inizia oggi (7 agosto 2025) e introduce una nuova minaccia: un’infestazione di insetti ha conquistato l’isola. Il conflitto è guidato dagli R.S.O., un’organizzazione militare specializzata nella debellazione di parassiti, che dovrà contrastare l’avanzata dello sciame e ripristinare l’ordine.

Arriva lo sciame!

L’isola è stata rinnovata con nuovi Punti di Interesse (PDI): l’Alveare, sorgente degli insetti malvagi, il QG R.S.O. e le Rovine del Ranger, un ex laboratorio militare ora occupato dalle creature.

I giocatori dovranno affrontare tre tipologie di insetti: i Ronzanti, i più comuni e agili, i Colebotteri, difensori pesanti che lanciano melma tossica e le Regine, creature mastodontiche che richiedono uno sforzo coordinato per essere sconfitte. La sconfitta delle Regine nei PDI principali consente di ottenere medaglioni entomologici e armi mitiche.

Ogni medaglione fornisce potenti abilità passive ma rende il portatore visibile sulla mappa. Una delle principali novità introdotte riguarda il sistema di progressione R.S.O., con ogni partita che inizia dalla posizione C. I giocatori possono salire fino al grado S+, guadagnando Pod di consegna con bottino e benefici crescenti; salire di grado consente anche l’accesso ai bunker R.S.O., dove si trovano armi esotiche esclusive.

Le manne offrono ora nuovi bonus come la riduzione del rinculo, rivelazione del prossimo cerchio della tempesta o energia illimitata per i giocatori di grado S+.

Tra le armi e gli strumenti introdotti figurano la mitragliatrice Sputapiombo 3000, il Fucile pesante Spazzatore, il Revolver Spaccatutto e l’arma energetica Lama a impulsi. Tra le esotiche più avanzate troviamo il Fucile Estirpatore R.S.O. e il Lanciatore a onda d’urto Paralisi. Più avanti nella stagione sarà disponibile anche l’Onisco, un mezzo ispirato a un insetto che consente spostamenti rapidi.

La nuova stagione segna il ritorno dell’elicottero Choppa, che offre nuove possibilità di gameplay nelle fasi avanzate della partita.

Durata della stagione e aggiornamento di Blitz Royale

Il pass battaglia sarà disponibile fino al 1° novembre e include nuove skin come Spartan UNSC, Yoo-mi, Mae gamer da battaglia e Ranger Verde. I possessori del Pass potranno anche sbloccare il costume Dino Megazord dal 16 settembre. Domani, sullo store, sarà disponibile il bundle dei Power Rangers.

Dal 12 agosto, Blitz Royale si espande con nuovi PDI, tra cui la Cittadella giurata, mentre la scena competitiva prosegue con la Strada dei Campioni in vista del Campionato Globale CCFN 2025. Infine, con l’aggiornamento v37.00, Epic Games ha introdotto una nuova modalità Prestazioni su PC basata su DirectX 12.