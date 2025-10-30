Nel panorama attuale dominato da AI generativa e modelli LLM, le aziende devono abilitare i data scientist senza far aumentare i costi IT. Dataset sempre più complessi (testo, immagini, video, audio) e pressioni per risultati rapidi mettono sotto stress infrastrutture on-prem e cloud. In questo scenario diventa fondamentale adottare strategie che permettano di supportare i data scientist e ridurre i costi informatici, mantenendo alta velocità di innovazione.
Ottimizzare gli strumenti per ridurre costi e aumentare produttività
Una strategia efficace per ottimizzare i costi della data science è adottare un approccio basato sulla scelta dello strumento più adatto:
- SQL per query strutturate
- Python e framework AI per addestramento e prototipazione
Questa selezione intelligente riduce il Total Cost of Ownership (TCO) ed elimina sprechi come capacità inattiva o shadow IT.
L’adozione di architetture serverless per la data science permette di scalare automaticamente, pagando solo il consumo reale e mantenendo performance elevate. La visibilità centralizzata sui costi cloud tramite billing unificato è essenziale per evitare derive di spesa.
Inoltre, migliorare la produttività degli sviluppatori e data scientist genera ritorni economici elevati: un caso reale nel retail ha mostrato ricavi settimanali multimilionari grazie a una semplice ottimizzazione degli algoritmi di raccomandazione.
Strategia dati sostenibile: flessibilità + governance
Per abilitare i team data science senza far lievitare il budget, è necessario un modello modulare e flessibile.
Chiavi strategiche:
- Architetture componibili, non piattaforme monolitiche
- Guardrail chiari su sicurezza e compliance
- Autonomia controllata per i team di data science
Troppa governance rallenta l’innovazione; troppa libertà crea rischi e inefficienze.
Norme ben definite su accesso ai dati, validazione modelli e processi di deploy garantiscono tracciabilità e qualità, elementi critici nei progetti di AI.
Pianificazione operativa e KPI orientati al business
Per abilitare i data scientist in modo efficiente, prima di investire servono verifiche su:
- Dove viene impiegato il tempo dei team
- Quanto tempo viene sprecato nel data wrangling
- Quanto valore generano i modelli in produzione
Se la maggior parte delle energie è spesa nella preparazione dei dati, occorre ottimizzare l’architettura dati prima di espandere progetti AI.
La misurazione del successo deve puntare su indicatori di business, non solo metriche tecniche.
Focus tecnico: ottimizzazione dei costi di compute
Soluzioni avanzate come Lynceus dimostrano come l’ottimizzazione intelligente del compute possa:
- Ridurre i costi del cloud fino a 3,7×
- Portare efficienza fino a 11× rispetto al tuning tradizionale
Questo approccio consente di eseguire workload AI e data science a costi ridotti, evitando sprechi e massimizzando le risorse.