Nel panorama attuale dominato da AI generativa e modelli LLM, le aziende devono abilitare i data scientist senza far aumentare i costi IT. Dataset sempre più complessi (testo, immagini, video, audio) e pressioni per risultati rapidi mettono sotto stress infrastrutture on-prem e cloud. In questo scenario diventa fondamentale adottare strategie che permettano di supportare i data scientist e ridurre i costi informatici, mantenendo alta velocità di innovazione.

Ottimizzare gli strumenti per ridurre costi e aumentare produttività

Una strategia efficace per ottimizzare i costi della data science è adottare un approccio basato sulla scelta dello strumento più adatto:

SQL per query strutturate

Python e framework AI per addestramento e prototipazione

Questa selezione intelligente riduce il Total Cost of Ownership (TCO) ed elimina sprechi come capacità inattiva o shadow IT.

L’adozione di architetture serverless per la data science permette di scalare automaticamente, pagando solo il consumo reale e mantenendo performance elevate. La visibilità centralizzata sui costi cloud tramite billing unificato è essenziale per evitare derive di spesa.

Inoltre, migliorare la produttività degli sviluppatori e data scientist genera ritorni economici elevati: un caso reale nel retail ha mostrato ricavi settimanali multimilionari grazie a una semplice ottimizzazione degli algoritmi di raccomandazione.

Strategia dati sostenibile: flessibilità + governance

Per abilitare i team data science senza far lievitare il budget, è necessario un modello modulare e flessibile.

Chiavi strategiche:

Architetture componibili, non piattaforme monolitiche

Guardrail chiari su sicurezza e compliance

Autonomia controllata per i team di data science

Troppa governance rallenta l’innovazione; troppa libertà crea rischi e inefficienze.

Norme ben definite su accesso ai dati, validazione modelli e processi di deploy garantiscono tracciabilità e qualità, elementi critici nei progetti di AI.

Pianificazione operativa e KPI orientati al business

Per abilitare i data scientist in modo efficiente, prima di investire servono verifiche su:

Dove viene impiegato il tempo dei team

Quanto tempo viene sprecato nel data wrangling

Quanto valore generano i modelli in produzione

Se la maggior parte delle energie è spesa nella preparazione dei dati, occorre ottimizzare l’architettura dati prima di espandere progetti AI.

La misurazione del successo deve puntare su indicatori di business, non solo metriche tecniche.

Focus tecnico: ottimizzazione dei costi di compute

Soluzioni avanzate come Lynceus dimostrano come l’ottimizzazione intelligente del compute possa:

Ridurre i costi del cloud fino a 3,7×

Portare efficienza fino a 11× rispetto al tuning tradizionale

Questo approccio consente di eseguire workload AI e data science a costi ridotti, evitando sprechi e massimizzando le risorse.