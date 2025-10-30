Negli ultimi anni, e in particolare nel 2025, le certificazioni IT si confermano un fattore decisivo per la crescita professionale nel settore tecnologico. In un contesto sempre più competitivo, il possesso di credenziali riconosciute rappresenta un vantaggio fondamentale per ottenere ruoli qualificati e stipendi più elevati. Questo testo approfondisce le certificazioni IT più richieste nel 2025, analizzando trend, settori e fonti aggiornate.

Domanda di mercato e trend chiave

Secondo uno studio di Course Report basato su oltre 12 milioni di annunci di lavoro nel primo semestre del 2025, le certificazioni più ricercate riguardano cloud e cybersecurity.

Le certificazioni AWS appaiono in più di 51.000 offerte, seguite da credenziali legate alla sicurezza nazionale (TS/SCI) e alla cybersecurity professionale (CISSP). Ricerche parallele confermano che CISSP, AWS Solutions Architect, AWS Security Specialty e Google Cloud Architect dominano la domanda aziendale.

Certificazioni cloud più richieste

– AWS Certified Solutions Architect (Associate/Professional) e AWS Certified Security – Specialty restano strategiche, con forte crescita retributiva e domanda continua.

– Google Professional Cloud Architect e Microsoft Azure Solutions Architect Expert si affermano come titoli chiave per ruoli quali cloud architect, cloud engineer e consultant.

Cybersecurity: priorità assoluta nel 2025

– Certificazioni come CISSP, CEH (Certified Ethical Hacker), CompTIA Security+ e CCSP sono indispensabili per posizioni di security analyst, security engineer e CISO.

– La AWS Security – Specialty risulta tra le più remunerative, spesso con compensi che superano i 200.000 USD annui.

AI, Data & DevOps

– La crescita dell’intelligenza artificiale e dei dati spinge certificazioni come Google Professional Machine Learning Engineer, Azure AI Engineer, Google Professional Data Engineer e CDP (Certified Data Professional).

– Kubernetes, AWS/Azure DevOps Engineer e titoli DevOps diventano essenziali per ambienti cloud-native e automazione.

Percorsi entry-level consigliati

Per chi inizia nel settore IT, certificazioni come CompTIA A+, CompTIA Security+, CCNA, AWS Architect Associate e Azure Fundamentals (AZ-900) rappresentano un punto di partenza affidabile e riconosciuto.

Supporto accademico e vantaggio competitivo

Uno studio arXiv evidenzia che combinare una laurea con certificazioni come AI-900 (Azure AI Fundamentals) migliora notevolmente l’allineamento con le esigenze del mercato globale. Anche i profili con laurea non tecnica beneficiano dei certificati, con miglioramenti fino al +9.000% nel posizionamento rispetto a ruoli tecnici specifici.

Come scegliere la certificazione giusta