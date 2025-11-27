Onton, startup AI originariamente focalizzata sull’arredo e nata con il nome Deft, ha annunciato il 26 novembre 2025 un finanziamento seed di 7,5 milioni di dollari, guidato da Footwork con la partecipazione di Liquid 2, Parable Ventures, 43 e altri. L’iniezione di capitale porta il totale raccolto dall’azienda a circa 10 milioni di dollari.

La crescita di Onton è accelerata rapidamente: gli utenti attivi mensili sono passati da 50.000 a oltre 2 milioni in meno di due anni, generando milioni di ricerche e generazioni di immagini . Parallelamente, la conversione degli utenti risulta 3–5× superiore rispetto a un e‑commerce tradizionale, con oltre il 20 % degli utenti attivi su base settimanale .

Neuro‑symbolic AI: ridurre “l’allucinazione” e ragionare sui dati

Il cuore tecnologico di Onton si basa su un’architettura “neuro‑symbolic”: un’ibridazione tra modelli di deep learning e ragionamenti simbolici/knowledge graph. Questo approccio mira a ridurre le “allucinazioni” tipiche dei modelli di linguaggio e a fornire risultati più coerenti dal punto di vista logico .

Ne consegue, ad esempio, la capacità di inferire caratteristiche non esplicitate nelle descrizioni dei prodotti: se un mobile è fatto di poliestere, Onton ne deduce la maggiore resistenza a macchie e graffi, elemento utile per chi possiede animali domestici . Inoltre, il sistema riesce a uniformare denominazioni differenti dello stesso prodotto fra diversi retailer, aumentando la coerenza dei risultati .

Esperienze visive e multimodali per accelerare il percorso di acquisto

Onton non si limita alla ricerca testuale: gli utenti possono caricare immagini o prompt descrittivi per generare proposte di arredo personalizzate, visualizzate su una “infinite canvas” che funge da mood board dinamico. È possibile inserire foto della propria stanza e chiedere a Onton di arredarla, con raccomandazioni immediate e visivamente contestualizzate .

Questa interfaccia fluidifica la fase di ispirazione, riducendo drasticamente i tempi del ciclo decisionale, che in media ora può richiedere fino a 79 giorni .

Espansione su abbigliamento ed elettronica: un’evoluzione strategica

Grazie al nuovo finanziamento, Onton accelera l’espansione verso nuove categorie: in primo luogo l’abbigliamento, con il catalogo già in sviluppo, seguito in una fase successiva dall’elettronica di consumo .

Questa strategia non è casuale: mentre l’arredo rappresenta acquisti “una tantum”, il fashion e l’elettronica offrono potenziali flussi di acquisto più frequenti. Onton punta a trasformarsi in punto di partenza per decisioni d’acquisto ripetute, non solo complesse .

Infrastruttura snella e team in rapida espansione

Dal punto di vista operativo, il team è cresciuto da 3–4 dipendenti full time nel 2023 a circa 10 oggi. Il piano prevede l’assunzione di altri 5 profili, in prevalenza ingegneri e ricercatori, per supportare sviluppo prodotto e scala operativa .

Contesto competitivo e rilevanza nell’online commerce AI

Onton si inserisce in un panorama altamente concorrenziale: big tech come OpenAI, Google e Amazon investono massicciamente in assistenti AI per la scoperta prodotto, mentre startup come Perplexity, Daydream e Cherry sviluppano esperienze simili .

Tuttavia, il vantaggio competitivo di Onton risiede nella sua capacità di ragionamento, coerenza e UX visuale, distinguendosi dai bot chat‑only o da interfacce di ricerca tradizionali che spesso generano frizione o risultati incoerenti .

In un contesto dove le interfacce AI stanno diventando il nuovo gateway dello shopping — e i motori di ricerca o agenti conversazionali possono veicolare direttamente vendite — guadagnare la fiducia degli utenti significa assumere un ruolo centrale nel funnel di acquisto .