L’Apple Watch non è soltanto un dispositivo per monitorare salute e fitness: sempre più app di terze parti ampliano il suo potenziale come strumento di produttività direttamente accessibile dal polso. Una recente guida di TechCrunch, aggiornata al 27 dicembre 2025, presenta una selezione di app pensate per aiutare a gestire attività quotidiane, note, routine e sonno – tutte consultabili senza estrarre l’iPhone.

Task management: Todoist e Things 3

Tra le app più consigliate c’è Todoist, che consente di creare e gestire task, dai promemoria ai progetti, segnando il progresso anche tramite comandi vocali o tastiera dell’orologio.

Il widget sulla watch face può mostrare il prossimo compito o la percentuale di attività completate. Disponibile gratuitamente, con un abbonamento mensile opzionale per funzioni avanzate come assistente AI e vista calendario.

In alternativa, Things 3 si distingue per una gestione pulita di to-do list, aree tematiche, tag e promemoria ricorrenti. Offre una sezione dedicata ai programmi della sera (“This Evening”) e una struttura modulare che facilita il check-off delle attività direttamente dal polso. Richiede un pagamento una tantum.

Note e cattura rapida: Drafts

Poiché non esiste una Notes nativa su watchOS, Drafts diventa un’opzione chiave: permette di catturare note via comando vocale, Scribble o tastiera, sincronizzandosi con l’iPhone.

Le bozze vengono numerate (bozze totali e Bozze “segnalate”) per accesso rapido. L’app si presenta sempre pronta con una schermata vuota per non interrompere il flusso di pensiero.

Focus e gestione del tempo

Per chi preferisce lavorare a intervalli, Focus offre timer strutturati (“Focus Sessions”) per suddividere il lavoro in blocchi temporali e ricordare le pause necessarie. Usarla al polso aiuta a ridurre le distrazioni tipiche dello smartphone. L'app richiede un abbonamento mensile.

Sonno e preparazione mentale: AutoSleep

AutoSleep è una tra le app più apprezzate per il monitoraggio del sonno: registra qualità del riposo, variabilità del battito, coerenza e durata dell’addormentamento. Presenta anche un punteggio di “readiness” per valutare la prontezza mentale e suggerire l’ora ideale per andare a dormire, tutto visualizzabile attraverso anelli simili a quelli dell’Activity Ring.

Formazione di abitudini: Streaks

Streaks è pensata per chi vuole costruire o monitorare abitudini quotidiane: ogni attività completata prolunga la sequenza giornaliera, mentre un’infrazione azzera tutto. Supporta fino a 24 azioni, anche non quotidiane come palestra o evitare junk food nel weekend, e mostra progressi a colpo d’occhio dalla watch face.

Calendario e agenda visuale: Fantastical e Structured

Fantastical porta sul polso tre viste pratiche: “Up Next” con appuntamento successivo e meteo; “List” con eventi nei prossimi giorni e previsioni; “Tasks” con attività da spuntare. Offre alert e un widget Smart Stack per aprire l’app direttamente dalla watch face.

Structured fonde calendario, to-do, promemoria, routine e abitudini in una timeline visiva.

Permette di catturare note nell’Inbox, pianificare progetti con sotto-task e usare icone e colori per organizzare visivamente le attività. Le funzionalità base sono gratuite, con opzione mensile per accesso AI.

Visione d'insieme

Una panoramica complementare di Tom’s Guide del mese scorso conferma la centralità di alcune app. Tra le soluzioni produttive migliori emergono Just Press Record per note vocali e audio, e nuovamente Todoist come alternativa di primo piano. La guida include anche app per il sonno come AutoSleep, confermando il suo ruolo strategico.

Come scegliere l’app giusta

La scelta dipende molto dalle proprie esigenze: se serve catturare rapidamente idee, Drafts è ideale; se si preferisce una gestione visiva, Structured e Fantastical offrono un’agenda dinamica; per abitudini e sonno, Streaks e AutoSleep forniscono dati immediati e utili.

Le economie variano tra abbonamento mensile (Focus, Structured Pro, Todoist AI) e pagamento una-tantum (Things 3, AutoSleep), per questo è fondamentale valutare il proprio utilizzo nel tempo.

Nel polso risiede ormai un piccolo centro operativo personale. Che si tratti di catturare note, spezzare il tempo con sessioni di lavoro, visualizzare eventi o monitorare il ciclo sonno/veglia, le app per Apple Watch illustrate forniscono un panorama aggiornato e funzionale alla produttività del 2025. In ogni caso, vale la pena iniziare con quelle gratuite o a pagamento una tantum, provare l’effettivo valore in uso quotidiano e scalare verso soluzioni premium solo se giustificato dall’efficacia effettiva.