Nelle puntate in onda da lunedì 23 a venerdì 27 marzo alle 20:50 su Rai 3, Un posto al sole metterà in scena due linee narrative destinate a far tremare Palazzo Palladini. Da un lato, Niko vivrà un incubo a occhi aperti quando capirà che, all’altare, non lo starà aspettando Manuela ma Micaela. Dall’altro, l’ispettore Grillo arriverà a una scoperta decisiva: Eduardo fa parte della banda responsabile dei recenti furti, e la verità rischierà di travolgere anche Damiano.

Niko scopre lo scambio tra Manuela e Micaela: caos totale nel giorno delle nozze

La settimana si aprirà con i preparativi frenetici per il matrimonio di Niko e Manuela, già complicati dalla coincidenza con la laurea della ragazza. Manuela farà di tutto per incastrare i due eventi, ma un imprevisto dell’ultimo minuto la metterà in seria difficoltà. Sarà proprio questo ritardo a dare il via all’ennesimo colpo di testa delle gemelle: Micaela prenderà il suo posto, convinta di poter salvare la situazione, o forse di poterla complicare. Niko, ignaro di tutto, si ritroverà sull’orlo del disastro. Solo all’ultimo istante capirà che la donna accanto a lui non sarà Manuela, ma la gemella. La cerimonia rischierà di saltare, mentre gli invitati resteranno senza parole.

Nel frattempo, a Napoli torneranno anche i genitori delle gemelle: Monica irromperà con la sua solita eccentricità, mentre Maurizio cercherà di capire come muoversi in mezzo al caos familiare che troverà ad attenderlo.

Grillo scopre la verità su Eduardo e sospetta anche di Damiano

Parallelamente, la tensione salirà sul fronte criminale. L’ispettore Grillo, dopo giorni di indagini, noterà Eduardo in compagnia di Angelo e inizierà a collegare i tasselli dei recenti furti. L’intuizione sarà corretta: Eduardo farà parte della banda, e la sua posizione diventerà sempre più compromessa. Ma Grillo andrà oltre. Convinto di aver individuato un legame più ampio, inizierà a sospettare anche di Damiano, interpretando male alcuni suoi comportamenti.

Questo errore rischierà di creare un nuovo conflitto tra i due, proprio mentre Damiano cercherà di mantenere un equilibrio nella sua vita privata. Rosa, infatti, continuerà a lottare con il suo legame irrisolto con Pino, che tornerà a cercarla per un chiarimento dopo l’ennesimo scontro. La settimana si chiuderà con un clima carico di tensione: un matrimonio che potrebbe saltare, una verità criminale pronta a esplodere e rapporti personali sempre più fragili.