Gli strumenti di intelligenza artificiale generativa hanno un ruolo sempre più centrale nella vita professionale. Prima o poi, secondo gli esperti, quasi ogni tipo di lavoro dovrà confrontarsi con gli strumenti di intelligenza artificiale. Chatbot e assistenti virtuali saranno alleati o concorrenti attivi in ogni tipo di professione. Ma molti utenti hanno ancora scarsa confidenza con questa tecnologia. Pur conoscendo i meccanismi basilari dell'AI generativa, in tanti non sanno sfruttarne pienamente le possibilità e non riescono ancora a intuirne i veri limiti.

Esistono numerosi corsi online totalmente gratuiti finalizzati a educare l'utente medio all'uso dell'AI. Lezioni teoriche e pratiche, utili per incrementare la propria produttività attraverso l'uso di strumenti come Gemini, Copilot e ChatGPT, o altre AI specializzate nella scrittura di testi, nel riassumere documenti, creare immagini e gestire dati.

Il fulcro di questi corsi è quasi sempre il prompt engineering, ovvero la metodologia per formulare richieste efficaci (i cosiddetti prompt) e ottenere risultati migliori. In genere, tali corsi offrono anche esempi concreti su come integrare l’intelligenza artificiale in attività quotidiane. Ovvero per sfruttare i chatbot per la gestione delle email, nei report, nel brainstorming, nella programmazione e nell'analisi di dati.

Inoltre, molti di questi percorsi si focalizzano sui rischi e i problemi etici ancora irrisolti che rendono l'AI un territorio spesso opaco. Introducono ai concetti di bias, privacy, trasparenza e affidabilità, in modo che ogni utente possa usare lo strumento in modo responsabile.

Non è sempre facile orientarsi tra tutti i corsi disponibili. Per non scontrarsi con truffe e perdite di tempo o infilarsi in vicoli ciechi, bisogna riconoscere quali sono i più affidabili o quelli che permettono di ottenere un certificato finale utile a livello formativo.

Il consiglio degli esperti è quello di orientarsi verso i corsi offerti dalle università e dalle grandi aziende tecnologiche, come Google, Microsoft e Meta.

O ancora, scegliere lezioni promosse da piattaforme educative internazionali. In quasi tutti i casi è possibile ottenere dei diplomi di completamento, con cui poter arricchire il proprio curriculum.

Imparare a usare le AI: i principali corsi gratis con certificato finale

Chi vuole avvicinarsi all’AI generativa ha oggi a disposizione un’ampia scelta di corsi gratuiti. Partiamo dall'offerta di Google, che permette ai neofiti di avvicinarsi all'universo dell'intelligenza artificiale con il corso AI Essentials. Dopodiché, per i più esperti, propone anche il corso denominato Google Cloud Skills Boost.

Ogni utente può accedere al corso AI Essentials senza spendere un euro attraverso il sito ufficiale Grow with Google.

Basta registrarsi con un account Google e iniziare subito: il percorso è totalmente flessibile, completamente online, disponibile in lingua italiana e adatto anche a chi s'intende pochissimo di informatica e algoritmi. Per avere l'attestato finale bisogna però pagare.

Chi vuole imparare a progettare app con l'AI, il corso da seguire è Gemini Code Assist, sempre offerto da Google, con suggerimenti smart sul codice e il rilevamento degli errori in tempo reale.

Microsoft offre invece, sempre gratis, il percorso pratico Free Generative AI Course. Un breve corso per imparare a usare l'AI generativa in diversi ambiti e cominciare subito a lavorare su testi, immagini, musica e codici. Tale percorso è interessante perché abbina alle lezioni varie esercitazioni e progetti da poter completare.

Coursera, in partnership con varie prestigiose Università, dà accesso a corsi gratuiti con certificati di grande qualità. Per esempio il CS50’s Introduction to AI with Python, promosso in associazione con la Harvard. O Elements of AI, sviluppato con l'Università di Helsinki.

Anche il MIT propone sui propri canali ufficiali corsi di intelligenza artificiale accessibili gratuitamente a tutti gli utenti, con materiali completi e un alto approccio accademico. Tali corsi sono organizzati nel canale OpenCourseWare.

I principianti possono anche rivolgersi a FutureLearn e a corsi come How to Get into AI e Artificial Intelligence, pensati proprio per chi guarda all'AI con impaccio o diffidenza. Great Learning - Free Generative AI Courses è una serie di lezioni brevi con certificato, tra cui Prompt Engineering for ChatGPT e AI for Business Innovation.

Per chi vuole più scelta, l'opzione giusta è AI Curator – Top 10 Free Generative AI Certificate Courses 2025: una fitta selezione di corsi che coprono prompt engineering, fine-tuning dei modelli e aspetti etici.