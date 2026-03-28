Steffy si è sempre impegnata affinché suo fratello Thomas potesse emanciparsi dall'ossessione per Hope Logan. E ora ha un'alleata. Nelle puntate di Beautiful in onda nella prima settimana di aprile 2026, il pubblico di Canale 5 parteciperà alla soddisfazione della giovane CEO della Forrester. Presto, Steffy scoprirà in Paris un'ancora di salvezza.

Steffy Forrester accoglierà infatti Paris a braccia aperte nella famiglia Forrester, lodando la sua influenza positiva su Thomas e Douglas. E questo, ovviamente, ferirà profondamente Hope, che ricomincerà a vedere in Steffy non solo una rivale storica ma anche la regista della sua esclusione dalla vita di Thomas.

Già scossa dalla possibile cancellazione della linea Hope for the Future, la figlia di Brooke e Deacon continuerà a soffrire di mal di testa e a lasciarsi trascinare da sentimenti contraddittori. Nelle ultime puntate il pubblico di Canale 5 ha scoperto le sue fantasie su Finn. L'infatuazione per il marito di Steffy sarà però messa, almeno per qualche giorno, in secondo piano: nelle prossime puntate Hope apparirà infatti sconvolta dal ritorno di Thomas.

Anticipazioni Beautiful: Steffy punta tutto su Paris

Le anticipazioni di Beautiful al 4 aprile raccontano che la giovane Logan accoglierà con grande emozione il rientro di Douglas a Los Angeles. Ma la sua gioia si trasformerà presto in delusione quando scoprirà che il bambino considera Paris, la nuova compagna di suo padre, come una mamma.

Durante il periodo trascorso a Parigi con il padre, Douglas si è infatti legato moltissimo a Paris Buckingham. Hope cercherà in tutti i modi di riconciliarsi con Thomas, ma senza successo.

L'impatto su Hope sarà devastante. Confesserà a Thomas quanto la sua assenza le sia pesata, ammettendo una fragilità che non aveva voluto mostrare quando stavano insieme. Il confronto nell'ufficio della Forrester si trasformerà in un addio carico di pathos: Hope ammetterà di non aver mai smesso di amarlo, ma Thomas le risponderà di voler voltare pagina. Il giovane stilista sente la necessità di andare avanti per preservare la propria salute mentale e dare a Douglas una famiglia solida accanto a Paris.

Nel frattempo, Bill e Poppy continueranno a vivere il loro sogno insieme a Luna.

Dopo il test del DNA, l'editore prometterà a Luna che le rimarrà sempre accanto. Tuttavia, Katie continuerà a nutrire sospetti sull'atteggiamento delle nuove arrivate.

Sul finire della settimana, Thomas confermerà a tutti il fidanzamento ufficiale con Paris. Hope, distrutta, ammetterà alla madre di aver sperato in una riconciliazione. Brooke Logan, agendo come bussola morale, tenterà di mitigare il dolore della figlia invitandola a non restare ancorata a un amore tossico. Questa lucidità di Brooke riflette un'evoluzione del personaggio, che cerca di evitare che la figlia ripercorra i suoi stessi errori. Al contrario, Steffy Forrester accoglierà con favore la notizia del matrimonio imminente tra suo fratello e Paris.

Ma la guerra è appena cominciata. E Hope sarà presto sconvolta quando sentirà Douglas chiamare Paris "mamma"!

Riepilogo delle ultime puntate della soap

Nelle ultime puntate trasmesse da Canale 5, Bill ha finalmente ottenuto le risposte che cercava grazie al test di paternità. L'indagine gli ha confermato di essere il padre biologico di Luna. Se da un lato questo ha unito Bill e Poppy in un legame apparentemente indissolubile, dall’altro ha scatenato la gelosia e i sospetti di Katie, convinta che Poppy stia nascondendo qualcosa di oscuro sul suo passato.

Sul versante sentimentale di Hope, la tensione è salita alle stelle: tra i suoi mal di testa sempre più frequenti e le visioni proibite su Finn, la giovane Logan si è ritrovata isolata, cercando disperatamente un appiglio nel suo passato con Thomas, solo per scontrarsi con la realtà di un uomo che sembra aver finalmente trovato la stabilità lontano da lei. Nel frattempo, Ridge ha cercato di mediare sul fronte societario, proponendo una collaborazione ai vertici fra Steffy e Brooke.