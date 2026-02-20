Belden ha esteso la scadenza delle nomination per il “Joseph C. Belden Innovation Award 2026”. Questa decisione offre una seconda e ultima opportunità alle startup emergenti per accedere a vantaggi strategici mirati alla crescita e alla visibilità. La deadline, inizialmente fissata in precedenza, è stata prorogata fino al 27 febbraio 2026, in risposta all’ampio interesse e alle numerose candidature già pervenute.

Un secondo slancio per le giovani aziende innovative

La scelta di prolungare la finestra di nomination nasce da una forte partecipazione iniziale.

Questo ha convinto Belden a concedere ulteriore tempo alle imprese con soluzioni disruptive da proporre nel contesto dell’IT/OT convergence. La proroga, fissata al 27 febbraio 2026, rappresenta un’occasione preziosa per le realtà con prodotti lanciati dopo il 1° luglio 2024 e ricavi inferiori ai 500 milioni di dollari, per competere per supporti concreti e visibili finalizzati allo scaling.

Il premio si concentra su tecnologie che integrano information technology (IT) e operational technology (OT), domini sempre più interconnessi nella modernizzazione delle infrastrutture aziendali. Le soluzioni candidate riguardano ambiti quali digital infrastructure, cybersecurity, automazione industriale e operazioni intelligenti.

I vantaggi per i finalisti

I finalisti del premio non riceveranno solo un riconoscimento simbolico. Avranno infatti accesso a una maggiore visibilità presso i decisori di settore, potranno entrare in contatto con executive strategici e avranno opportunità di co-marketing personalizzate. I vincitori saranno annunciati ufficialmente durante il Belden Innovation Summit, in programma dal 9 all’11 giugno 2026 a Detroit, un evento di riferimento per le industrie connesse e digitali.

Requisiti di partecipazione e centralità dell’IT/OT convergence

L’iniziativa è rivolta alle piccole e medie imprese innovative con soluzioni mature, già in uso presso almeno un cliente, e con prodotto lanciato dopo il 1° luglio 2024.

Il focus sull’IT/OT convergence sottolinea l’evoluzione delle infrastrutture aziendali: la convergenza tra sistemi informativi e sistemi operativi è cruciale per garantire resilienza, performance e crescita nelle supply chain, nell’industria manifatturiera, nella logistica e in molteplici contesti verticali.

Tempistiche e prossimi passi

La nuova deadline per le candidature è il 27 febbraio 2026, offrendo un’ultima possibilità dopo una fase iniziale di forte partecipazione. Successivamente alla chiusura delle nomination, i finalisti saranno selezionati entro i mesi successivi e annunciati all’inizio di aprile. A giugno, durante il Belden Innovation Summit a Detroit, verranno infine resi noti i vincitori.

Questa roadmap strategica permette alle startup di pianificare il proprio percorso di scaling con chiarezza temporale.

In sintesi, la proroga delle nomination per il Joseph C. Belden Innovation Award costituisce un’opportunità concreta per startup tecnologiche focalizzate sull’integrazione tra IT e OT. L’iniziativa offre visibilità, supporto e una piattaforma internazionale per le soluzioni più promettenti nel panorama della digitalizzazione industriale.