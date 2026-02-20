Snap si trova a un bivio strategico: a poche settimane dal lancio previsto per i suoi occhiali AR Specs, l’azienda ha visto uscire di scena uno dei suoi principali esponenti, Scott Myers, Senior Vice President della divisione. La sua partenza, resa nota il 19 febbraio 2026, arriva nel momento più delicato della riorganizzazione industriale che ha portato alla creazione della sussidiaria Specs Inc. per accelerare lo sviluppo dell’hardware.

Secondo TechCrunch, la separazione sarebbe maturata in seguito a un acceso “blow-up” con il CEO Evan Spiegel.

Un portavoce Snap ha tuttavia minimizzato, affermando che Myers “ha deciso di lasciare il suo ruolo” e ringraziandolo per i contributi, pur evitando dettagli sulle ragioni reali dell’addio.

Il valore strategico del progetto Specs

Il team di Specs, recentemente trasformato in una sussidiaria ad hoc (Specs Inc.), rappresenta una scommessa cruciale per Snap su un nuovo paradigma di computing indossabile. La nascita di Specs Inc. a gennaio doveva creare “maggiore focus operativo e allineamento”, confermando l’importanza del progetto come pilastro di innovazione nell’hardware AR.

La partenza di Myers scuote questa strategia: una leadership condivisa e solida era essenziale per gestire il complesso mix di design, ottica, silicio e supply chain.

La sua esperienza, maturata in SpaceX, Apple e Nokia, unita alla visione di form-factor leggero (“non voglio che le persone abbiano un filo che esce dalla testa”, scherzava, come riportato da una sua intervista estiva), rappresentava un asset prezioso.

Il rischio del tempismo

Il timing dell’addio non è casuale: avviene quando la fase di integrazione dei componenti – come i waveguide acquisiti da WaveOptics, batterie, telecamere e il sistema termico – entra nel vivo. Una rottura così vicina ai traguardi decisionali potrebbe incidere negativamente su decisioni chiave, accordi con fornitori, piani di lancio e strategia commerciale.

Dal punto di vista del mercato, Snap si trova in uno scenario in cui la categoria AR consumer è ancora nascente.

Le spedizioni annuali restano sotto il milione di unità secondo IDC e CCS Insight, mentre la concorrenza si intensifica. Meta con i Ray-Ban e Apple con Vision Pro hanno già tracciato il mercato. Con un executive in meno, Snap dovrà dimostrare resilienza e capacità di focalizzazione.

Continuità operativa e nomina del successore

Snap ha garantito che il lancio di Specs è ancora atteso entro l’anno, sottolineando un impegno continuo verso sviluppatori, community e azionisti.

Tuttavia, sul piano operativo, serve una leadership capace di coordinare design, hardware, software, qualità e distribuzione. Il potenziale bacino interno include i veterani del team WaveOptics, mentre l’alternativa è cercare profili esterni con esperienza concreta su dispositivi indossabili di consumo.

Implicazioni future: stabilità e fiducia

Per il mondo degli sviluppatori e dei partner Snap, la certezza della roadmap e dei tempi è critica. Autonomia della batteria, comfort d’uso, privacy, indicatori di registrazione e processi on-device saranno elementi chiave per il posizionamento di Specs.

La prossima fase sarà determinante: se Snap riuscirà a mantenere la rotta e garantire un’esecuzione disciplinata, potrà tradurre l’alto engagement di AR su Snapchat (circa 250 milioni di utenti attivi giornalieri) in adozione hardware concreta.

La partenza di Myers è un segnale di tensione, ma non una resa. Snap deve dimostrare che Specs non sia un sogno a metà, ma un prodotto di rottura portato avanti con determinazione e chiarezza di visione.