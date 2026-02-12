Nell’episodio di Equity trasmesso l’11 febbraio 2026, il CEO e fondatore di Glean, Arvind Jain, ha delineato una visione strategica chiara: Glean non è più una semplice search company, ma aspira a diventare il vero e proprio AI layer su cui si fonderà il lavoro intelligente nelle aziende moderne. Il suo ruolo è quello di un’interfaccia neutrale, posizionata sotto altri strumenti AI, con il compito di collegare sistemi interni, gestire autorizzazioni e veicolare intelligenza contestuale direttamente dove i dipendenti operano.

Dalla ricerca aziendale all’assistente AI orizzontale

Fondata nel 2019, Glean nasceva per rispondere alle difficoltà delle imprese nel reperire informazioni all’interno di un ecosistema sovraccarico di applicativi, da Salesforce a Slack, da Zendesk a Microsoft Teams. Inizialmente concepita come una search intelligente, l’azienda ha rapidamente evoluto il proprio modello. Con l’introduzione di Glean Assistant e, successivamente, degli AI agents, Glean ha spostato il focus verso automazioni che trascendono la mera ricerca, orchestrando azioni operative all’interno dei flussi di lavoro quotidiani.

Un layer neutrale e governato per l’intelligenza artificiale

La principale caratteristica distintiva del modello Glean risiede nella sua neutralità rispetto ai grandi ecosistemi AI di Microsoft, Google o OpenAI.

Jain evidenzia come la vera sfida non sia soltanto l’implementazione di soluzioni AI enterprise-grade, ma la capacità di farlo nel pieno rispetto di governance, permessi e sicurezza, aspetti ancora sottovalutati da molti attori del mercato.

Consolidamento del mercato e flessibilità

L’intervista mette in luce un confronto tra chi propone AI integrate nei propri ecosistemi, come i grandi vendor tecnologici, e chi, come Glean, mira a posizionarsi come un’infrastruttura AI trasversale, indipendente e interoperabile. Questo dialogo sottolinea la saturazione del mercato da un lato e l’urgente necessità di flessibilità dall’altro.

Performance finanziarie e traguardi

La strategia di Glean è supportata da solide performance economiche.

Nel giugno 2025, la startup ha raccolto 150 milioni di dollari in una serie F, raggiungendo una valutazione di 7,2 miliardi di dollari. Il suo annual recurring revenue ha superato i 100 milioni di dollari, un traguardo significativo ottenuto in meno di tre anni dalla fondazione.

Evoluzione del prodotto: agenti, grafi e contesto

Lo sviluppo tecnologico di Glean ha seguito un percorso evolutivo chiaro: dalla enterprise search agli agenti AI, fino al lancio, nel 2025, di Enterprise Graph e Assistant 3.0. Il grafo aziendale aggrega contesto personale e organizzativo, superando la semplice mappatura di documenti o progetti. Assistant 3.0 assume un ruolo proattivo, suggerendo priorità, scadenze e identificando anomalie nel lavoro di squadra, offrendo un supporto dinamico e personalizzato.

Parallelamente, la piattaforma Agentic di Glean permette ai dipendenti di costruire e gestire agenti AI personalizzati tramite linguaggio naturale, garantendo governance integrata e alta adattabilità. Questi agenti integrano sistemi come Snowflake, Workday, Salesforce o Jira, mantenendo sempre sotto controllo sicurezza e permessi.

Applicazioni pratiche nei contesti aziendali

L’approccio di Glean ha già dimostrato il suo valore in aziende globali: Zillow ha utilizzato un agente per analizzare percorsi di carriera; Miro ha ridotto dell’80% il tempo necessario per i messaggi di outreach personalizzati; Deutsche Telekom ha gestito richieste HR e IT per oltre 80.000 utenti. Anche internamente, Glean impiega agenti per analisi di call, gestione delle pull request, preparazione di meeting e ricerca di intelligence su clienti e mercati.

La centralità del contesto è assicurata da strutture robuste come Glean Protect, che garantisce il rispetto dei permessi da parte degli agenti e previene accessi non autorizzati o prompt injection.

Il futuro del lavoro assistito dall’AI

La domanda su chi controllerà lo AI layer aziendale è centrale nel dibattito sui modelli di integrazione AI. Glean si propone come un’alternativa indipendente, governata e contestuale, capace di adattarsi rapidamente all’evoluzione dei modelli AI e alle esigenze specifiche delle imprese. Una visione che coniuga pragmatismo finanziario, innovazione tecnologica e attenzione alla protezione dei dati, delineando un percorso coerente verso il futuro del lavoro assistito dall’intelligenza artificiale.