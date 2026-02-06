Sony Tecnologia aveva già anticipato la volontà di Spotify di andare oltre la semplice offerta musicale, puntando a raccontare la musica. A partire dal 6 febbraio 2026, il servizio di streaming ha introdotto la nuova funzione beta “About the Song”, che integra direttamente nell’app mobile il racconto e il contesto dei brani, arricchendo l’esperienza d’ascolto.

La funzione “About the Song”

La novità si manifesta attraverso una serie di card scorrevoli, definite swipeable story cards, accessibili dalla schermata Now Playing su mobile. Ogni card riassume informazioni chiave, retroscena o motivazioni artistiche relative al brano in riproduzione, attingendo a fonti esterne.

Gli utenti Premium hanno la possibilità di fornire un riscontro tramite un sistema di “pollice su” o “giù”, contribuendo così al miglioramento continuo della funzione. Al momento, questa feature non è disponibile su altre piattaforme simili.

Disponibilità e mercati

Attualmente, “About the Song” è in fase beta ed è riservata agli utenti Premium su app mobile. La funzione è disponibile in lingua inglese nei seguenti mercati: Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Irlanda, Nuova Zelanda e Australia.

Spotify potenzia audiolibri e testi

Questa iniziativa si inserisce in un periodo di significative novità per Spotify. Recentemente, è stata annunciata la possibilità di acquistare audiolibri direttamente dall’app (negli Stati Uniti e nel Regno Unito), affiancata da due nuove funzionalità dedicate: “Page Match”, che sincronizza la riproduzione audio con la pagina di un libro tramite scansione fotografica, e “Audiobook Recaps”, che offre brevi riassunti narrativi dei contenuti.

Parallelamente, la piattaforma ha esteso la disponibilità delle traduzioni dei testi e l’accesso offline alle lyrics per tutti gli utenti. La visualizzazione dei testi è stata riposizionata per essere più accessibile, apparendo direttamente sotto la copertina dell’album o il video loop.

Nuovi modi di vivere la musica

Con “About the Song”, Spotify introduce una nuova dimensione narrativa all’ascolto musicale. Ogni brano si trasforma in un’esperienza immersiva, capace di creare una connessione più profonda tra l’utente e l’intento creativo dell’artista. Questa funzione non si limita ad aggiungere informazioni, ma valorizza il contesto, le influenze e le storie che hanno contribuito alla creazione del brano.

La strategia di Spotify mira a costruire un ecosistema musicale integrato, combinando funzionalità audio, testuali e contestuali. L’obiettivo è rendere la fruizione musicale un’esperienza narrativa, coinvolgente e personalizzata.

Implicazioni per artisti e creatori

“About the Song” rappresenta un nuovo canale per gli artisti per condividere le proprie storie, amplificando il valore intrinseco delle canzoni. I feedback degli utenti permetteranno inoltre di ottimizzare la qualità dei contenuti, avvicinando ulteriormente il pubblico Premium alle dinamiche creative del racconto musicale.

L’integrazione di informazioni curate da fonti esterne qualificate rafforza l’affidabilità e la contestualizzazione dei contenuti, arricchendo l’esperienza utente senza ricorrere a sensazionalismi.

Complessivamente, questa mossa consolida l’identità di Spotify come piattaforma che non si limita a distribuire musica, ma che la decodifica, la racconta e la valorizza come parte integrante della cultura contemporanea.