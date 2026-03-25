La startup Brinc, fondata nel 2017 da Blake Resnick, ex Thiel Fellow, ha presentato il suo innovativo drone per la sicurezza pubblica, denominato Guardian. L'azienda lo descrive come “la soluzione più vicina a una sostituzione degli elicotteri di polizia” mai prodotta dall'industria dei droni e lo definisce il “drone più capace per le risposte al 9-1-1”.

Un nuovo polo operativo per la crescita

A testimonianza delle sue ambizioni di crescita e scalabilità, Brinc ha inaugurato un nuovo e ampio ufficio a Seattle. La struttura, che si estende su 50.000 piedi quadrati, sarà pienamente operativa entro la fine del 2026, con previsione di completamento entro novembre.

Questo investimento strategico evidenzia una chiara direzione verso l'espansione produttiva e la capacità di servire un mercato in rapida evoluzione.

Guardian: prestazioni e dotazioni all'avanguardia

Il drone Guardian si distingue per le sue prestazioni notevoli. È in grado di raggiungere una velocità massima di 60 miglia orarie e offre un'autonomia di volo fino a 62 minuti. La sua dotazione tecnologica include telecamere termiche avanzate e due camere 4K con capacità di zoom, permettendo una visione dettagliata anche da notevole altitudine. Un faro di grande potenza e un altoparlante con un volume superiore a quello di una sirena di polizia completano l'equipaggiamento, consentendo la trasmissione di messaggi e l'illuminazione di aree estese.

Stazione di ricarica automatizzata e supporto vitale

Un elemento chiave dell'ecosistema Guardian è la sua stazione di atterraggio, denominata “charging nest”. Questa base supporta lo swapping automatico della batteria, minimizzando i tempi di inattività e garantendo una rapida rioperatività. La stazione è inoltre progettata per essere equipaggiata con strumenti critici di sicurezza e salvavita, come defibrillatori, dispositivi di galleggiamento e Narcan, facilitando interventi integrati e rapidi senza la necessità di intervento umano diretto sul luogo dell'emergenza.

Connettività globale senza precedenti con Starlink

Il Guardian si posiziona come il primo drone per la sicurezza pubblica a integrare un pannello Starlink direttamente nel suo corpo.

Questa innovazione garantisce una connettività globale e illimitata, permettendo al drone di operare in qualsiasi luogo del mondo senza interruzioni di segnale. L'integrazione di Starlink amplia significativamente il raggio operativo del Guardian, rendendolo uno strumento versatile per scenari di emergenza su vasta scala.

Ambizioni di mercato e partnership strategiche

Blake Resnick ha delineato un'ambiziosa visione di mercato per Brinc. Con circa 20.000 dipartimenti di polizia, 30.000 dei vigili del fuoco e 80.000 stazioni di polizia e vigili negli Stati Uniti, l'azienda prevede che almeno la metà di queste agenzie adotterà in futuro droni come il Guardian. Questa prospettiva si traduce in un'opportunità di mercato stimata tra i 6 e gli 8 miliardi di dollari, considerando sia il mercato statunitense che quello internazionale.

Per facilitare questa adozione, Brinc ha stretto una collaborazione strategica con la National League of Cities, con l'obiettivo di implementare a livello nazionale programmi che vedano il “drone come primo soccorritore”, rafforzando così i legami con le comunità e i potenziali clienti.

Il contesto geopolitico e l'ascesa di Brinc

Il panorama geopolitico attuale gioca a favore di Brinc. Le recenti restrizioni imposte dal governo statunitense sui modelli di droni di produzione estera, che hanno indebolito il quasi monopolio di aziende cinesi come DJI, hanno aperto un significativo spazio di mercato. Brinc mira a colmare questo vuoto, proponendosi come il “DJI dell’Occidente” e un produttore leader di droni per il mondo libero, rispondendo a una crescente esigenza di soluzioni tecnologiche affidabili e sicure.

L'esperienza consolidata di Brinc nel settore

Brinc vanta già una storia consolidata nel settore dei droni per la sicurezza. Prodotti precedenti come Lemur 2 e Responder hanno dimostrato l'expertise dell'azienda, offrendo autonomia indoor, comunicazione bidirezionale, capacità di rompere vetri e di consegnare dispositivi medici. Questa esperienza ha permesso a Brinc di individuare e servire un segmento altamente specializzato nel mercato pubblico, ponendo le basi per l'introduzione del Guardian.

Il lancio del Guardian segna un nuovo capitolo per Brinc. Questo drone per la sicurezza pubblica è stato progettato per diventare una vera alternativa agli elicotteri, combinando connettività globale, autonomia estesa, dotazioni mediche avanzate e un sistema di dispiegamento automatizzato.

Il favorevole contesto politico e le esigenze operative delle agenzie di emergenza potrebbero rendere il Guardian un punto di svolta nella risposta alle emergenze, non solo negli Stati Uniti ma anche a livello internazionale.