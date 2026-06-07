OpenAI sta trasformando ChatGPT in una super app per rafforzare la competitività, attrarre utenti business e raggiungere la redditività, cruciale prima di un'eventuale IPO. La piattaforma evolverà da semplice chatbot a un'applicazione complessa e multifunzionale, integrando strumenti di codifica e agenti AI. ChatGPT diventerà un portale unificato per prodotti a pagamento come Codex, per la generazione di codice, consolidando i servizi di OpenAI su un nucleo centrale.

Il ruolo degli agenti autonomi

La strategia di OpenAI evidenzia l'importanza degli agenti autonomi, capaci di eseguire compiti complessi e multi-step.

Questi agenti potranno gestire calendari e prenotazioni, posizionando OpenAI come attore centrale nel futuro digitale.

Ecosistema e integrazioni

OpenAI riorganizzerà sito web e interfaccia mobile, introducendo strumenti di codifica e generazione di immagini. Integrerà app di partner esterni (es. Canva, Booking.com), ampliando l'ecosistema e l'offerta di servizi.

Strategie di crescita e focus aziendale

Negli ultimi mesi, OpenAI ha ridotto l'attenzione su progetti consumer (es. Sora), concentrando le risorse su iniziative più scalabili e redditizie. La crescita di Codex (sei volte superiore, oltre 5 milioni di utenti settimanali) supporta questa scelta. L'azienda punta a incrementare le entrate dai clienti aziendali, che già contribuiscono al 40% del fatturato.

I piani ambiziosi e gli sviluppi futuri saranno cruciali per il successo della super app e l'ingresso di OpenAI nel mercato azionario.