Amazon ha confermato l'acquisizione di Fauna Robotics, una startup innovativa fondata da ex ingegneri di Meta e Google. L'operazione, inizialmente riportata da Bloomberg, evidenzia il crescente interesse di Amazon verso tecnologie robotiche per i contesti domestici. I termini economici non sono stati divulgati, ma l'intero team di Fauna, inclusi i fondatori, si unirà ad Amazon a New York.

La visione di Amazon nella robotica

Questa acquisizione si inserisce nella strategia di Amazon di trasformare le proprie attività tramite soluzioni robotiche avanzate.

Fauna è specializzata in robot umanoidi come Sprout, progettati per operare in ambienti condivisi quali case, uffici e scuole. Un portavoce di Amazon ha dichiarato: "Siamo entusiasti della visione di Fauna di costruire robot capaci, sicuri e divertenti per tutti. Con l'esperienza robotica di Amazon, non vediamo l'ora di inventare nuovi modi per migliorare e semplificare la vita dei nostri clienti."

Sprout: sicurezza e design innovativo

Sprout è alto circa 1,07 metri e pesa 22,7 kg. È costruito con materiali leggeri e superfici "soft-touch" per garantire sicurezza e facilità d'uso. Il suo design innovativo evita spigoli vivi e riduce i punti di schiacciamento, cruciali per una presenza sicura in contesti umani.

I motori silenziosi e i movimenti fluidi contribuiscono a ridurre l'effetto intimidatorio, promuovendo un'interazione più naturale in spazi condivisi.

Funzionalità avanzate e interazione

Sprout vanta 29 gradi di libertà per movimenti espressivi e flessibili, potendo camminare, inginocchiarsi e gattonare, con capacità di cadere e rialzarsi indenne. Le funzioni di percezione, navigazione e interazione umana sono gestite da un processore NVIDIA. I sensori RGB-D montati sulla testa semplificano la manutenzione e migliorano la percezione. La batteria consente diverse ore di utilizzo. Sprout comunica intuitivamente tramite un volto espressivo, mostrando azioni ed emozioni semplici, accessibile anche a chi non ha conoscenze tecniche.

Supporta teleoperazione, mappatura e navigazione, facilitando lo sviluppo di interazioni umane.

Sprout: una piattaforma per sviluppatori

Fauna presenta Sprout come una piattaforma per sviluppatori, non un prodotto consumer. Si rivolge a sviluppatori aziendali e di ricerca interessati a testare applicazioni robotiche su hardware accessibile con un SDK completo. Aziende e ricercatori possono sperimentare in settori come vendita al dettaglio, ospitalità, educazione e intrattenimento. La piattaforma modulare facilita aggiornamenti software senza modifiche hardware, riducendo costi e aumentando la longevità. Sprout rappresenta un cambio di paradigma nella robotica umanoide, passando da macchine industriali a strumenti collaborativi e sicuri per la vita quotidiana.

Futuro della robotica e integrazione responsabile

L'acquisizione di Fauna Robotics da parte di Amazon espande la sua offerta e apre nuove possibilità per l'interazione tra robot e persone. L'approccio di Fauna, incentrato su sicurezza, semplicità e collaborazione, pone le basi per un'integrazione responsabile e significativa dei robot nella nostra vita. Questo passo strategico evidenzia l'impegno verso un futuro in cui i robot umanoidi possano migliorare le nostre esistenze, operando in armonia con l'ambiente.