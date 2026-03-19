Nel dinamico mondo delle startup, i conflitti tra co-fondatori non sono solo inevitabili, ma possono rappresentare un catalizzatore per il progresso se gestiti con saggezza. Tuttavia, una gestione inefficace può compromettere seriamente il futuro dell'azienda. Ian Schmidt di Trimergence sottolinea che ogni team aziendale opera con un proprio sistema operativo umano, il quale richiede aggiornamenti costanti per affrontare efficacemente le tensioni. Durante un episodio di Build Mode, Schmidt ha evidenziato come fondatori e team debbano evolvere le proprie modalità operative personali per navigare queste sfide.

Gestire il "Sistema Operativo Umano"

Schmidt suggerisce che i fondatori dovrebbero adottare un framework strutturato per la gestione dei conflitti fin dalle fasi iniziali della startup. Questo sistema, se implementato correttamente, si integra nel processo di crescita aziendale. Il primo passo fondamentale è condurre una “riflessione interna a 360 gradi” su quanto accaduto, analizzando il proprio ruolo e l'impatto sugli altri membri del team.

Successivamente, è cruciale riconoscere e collegare l'incidente a un modello comportamentale più ampio. Questo implica un'analisi approfondita per determinare se il conflitto rientra in uno schema ripetuto, esplorando le radici personali e le esperienze passate che possono influenzare le reazioni attuali.

Tale processo di auto-valutazione rafforza significativamente la capacità di gestione del conflitto.

Prevenire il fallimento: strumenti e risorse

La ricerca di Noam Wasserman, citata da Collectively Tangled, rivela che i conflitti tra co-fondatori sono una causa primaria del fallimento delle startup. Per mitigare questi rischi, sono disponibili diverse risorse e strumenti specifici. Tra questi, gli exercise di mappatura delle aspettative e le esercitazioni sui ruoli aiutano a chiarire proprietà, autorità e responsabilità, prevenendo incomprensioni critiche.

L'adozione di una Mentalità di Coaching è sempre più diffusa, con molti acceleratori e fondi di investimento che la integrano nei loro programmi.

Questo approccio migliora i modelli di comunicazione e i cicli di feedback, facilitando la risoluzione dei conflitti senza ricorrere a evitamenti, escalation o triangolazioni.

Il ruolo del supporto psicologico e delle reti peer

L'importanza della terapia e del supporto alla salute mentale è in crescita nel contesto delle startup. Questo tipo di assistenza aiuta i fondatori a distinguere le sfide aziendali dalla propria autovalutazione personale, promuovendo al contempo la regolazione emotiva in situazioni di pressione cronica e incertezza.

Le reti peer e le comunità di fondatori, che includono gruppi di consulenza e organizzazioni basate sull'adesione, offrono un prezioso sfogo esterno per gestire stress, incertezze e dubbi.

Queste comunità non solo riducono la pressione sui co-fondatori, ma rafforzano paradossalmente le loro relazioni, contribuendo a un minore carico emotivo.

Sostegno dall'ecosistema per la resilienza

Infine, organizzazioni come acceleratori e incubatori svolgono un ruolo fondamentale nel normalizzare le discussioni sulle tensioni tra co-fondatori. Forniscono accesso a risorse informate sulla salute mentale, incoraggiando un supporto precoce piuttosto che interventi reattivi in situazioni di crisi. Questo sostegno tempestivo è cruciale per una gestione più resiliente e allineata sotto pressione.

In sintesi, affrontare proattivamente i conflitti tra co-fondatori è non solo possibile, ma indispensabile per il successo a lungo termine di una startup.

La varietà di strumenti e risorse disponibili per gestire queste dinamiche può determinare il destino di un'impresa. Il successo sostenibile nel mondo delle startup si basa tanto su strategie di business efficaci quanto su relazioni umane solide e gestite con saggezza.