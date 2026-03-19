Il direttore dell’FBI, Kash Patel, ha confermato mercoledì 18 marzo 2026, durante l’audizione al Senato, che l’agenzia ha ripreso l’acquisto di dati di localizzazione e storici di cittadini americani da data broker commerciali. Questa pratica è ora parte integrante delle indagini federali. È la prima volta dal 2023 che l’FBI ammette ufficialmente tale attività, precedentemente oggetto di speculazioni e critiche. Patel ha dichiarato che l’agenzia “usa tutti gli strumenti” e “acquista informazioni commercialmente disponibili compatibili con la Costituzione e il Electronic Communications Privacy Act”, sottolineando come tali dati abbiano fornito “intelligence preziosa”.

La conferma solleva immediate e pesanti obiezioni costituzionali. Il Senatore Ron Wyden ha descritto la pratica come un “incredibile aggiramento del Quarto Emendamento”, poiché consente di accedere a dati sensibili di privati cittadini senza mandato. L’FBI non ha fornito dettagli sul volume degli acquisti né sui data broker coinvolti, mantenendo riservato il contesto operativo.

Il paradosso normativo: un vuoto nell’ECPA

Il quadro giuridico americano presenta un paradosso: il Quarto Emendamento tutela i cittadini da perquisizioni irragionevoli, ma l’Electronic Communications Privacy Act (ECPA) non copre i dati acquisiti da data broker commerciali. Senza obblighi per questi ultimi, le agenzie federali possono acquistare dati di localizzazione senza richiedere un mandato, creando un evidente bypass legale alle tutele costituzionali.

Già in passato, rapporti del Congresso e analisi del Brennan Center avevano denunciato che agenzie federali come FBI, DHS, ICE e il Dipartimento della Difesa acquistavano dati sensibili tramite data broker, spesso per sorveglianza o immigrazione, in assenza di trasparenza e controllo giudiziario.

Pressioni legislative e riforme proposte

Di fronte a questa emergenza per la privacy, sono emerse proposte di legge bipartisan. Il Protect Liberty and End Warrantless Surveillance Act (H.R. 6570) e il Government Surveillance Reform Act del 2023 mirano a proibire l’acquisto di dati per cui sarebbe altrimenti richiesto un mandato. Queste iniziative suggeriscono che l’uso di dati sensibili, anche se commercialmente accessibili, debba essere soggetto a supervisione giudiziaria.

L’opinione pubblica è largamente concorde: un sondaggio YouGov del 2023 ha rivelato che l’80% degli americani ritiene che il governo debba ottenere un mandato prima di acquistare dati di localizzazione o attività internet da data broker.

Privacy digitale: l’illusione dell’anonimizzazione

I data broker spesso affermano che i dati offerti siano pseudonimizzati o aggregati. Tuttavia, studi hanno dimostrato come i pattern di movimento e le traiettorie personali possano facilmente rendere riconoscibili gli individui, rendendo l’anonimizzazione, di fatto, inefficace. Il rischio non è teorico: la localizzazione può rivelare dettagli intimi come abitudini, affiliazioni religiose, cure mediche e relazioni sociali, classificando i dati di geolocalizzazione tra i più sensibili e personali.

Scenario e sviluppi futuri

La conferma di Kash Patel apre un nuovo capitolo nella battaglia tra sicurezza nazionale e diritti civili. L’assenza di trasparenza sui data broker e sul volume degli acquisti alimenta incertezze. Parallelamente, la pressione per riforme legislative si intensifica, spinta da figure come il Senatore Wyden e attivisti per la privacy.

Se il Congresso non interverrà con urgenza, l’FBI potrà continuare a sfruttare questa scorciatoia legale, erodendo le tutele costituzionali. La richiesta implicita è chiara: se il governo intende usare questi dati, deve farlo con l’autorizzazione di un giudice, non tramite una semplice transazione commerciale.

In sintesi, l’annuncio di Kash Patel segna una svolta: l’FBI ha ufficialmente ammesso di acquistare dati di localizzazione da broker privati.

Questa pratica è controversa per la sua portata e le profonde implicazioni legali. La risposta delle istituzioni politico-legali sarà determinante per definire il futuro equilibrio tra controllo statale e tutela della privacy individuale.