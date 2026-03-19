Nvidia, universalmente riconosciuta per la sua leadership nel campo dei chip grafici, sta consolidando rapidamente la propria presenza e influenza nel settore del networking. Questa espansione strategica ha portato la divisione di networking a diventare la seconda fonte di entrate più significativa per l'azienda, subito dopo il core business dei chip, registrando risultati economici eccezionali. Nata dall'acquisizione di Mellanox nel 2020 per un valore di 7 miliardi di dollari, questa divisione si posiziona oggi come un concorrente diretto e formidabile per giganti storici del networking come Cisco.

L'ascesa del settore networking di Nvidia

Nel corso del 2026, la divisione di networking di Nvidia ha generato un fatturato trimestrale di circa 11 miliardi di dollari, evidenziando una crescita anno su anno del 267%. Questo risultato straordinario la colloca tra i pilastri fondamentali della crescita di Nvidia, che ha superato i 31 miliardi di dollari di entrate complessive nel solo ultimo anno fiscale. Le tecnologie all'avanguardia che alimentano questo successo includono NVLink, gli Nvidia InfiniBand Switches e Spectrum-X. Queste piattaforme rappresentano il cuore pulsante della strategia di Nvidia per la creazione di una vera e propria "fabbrica AI", un ecosistema integrato e ottimizzato per l'addestramento intensivo di modelli di intelligenza artificiale.

Nvidia e la competizione nel mercato del networking

L'attuale panorama del settore vede Nvidia impegnata in una competizione diretta con aziende leader di mercato, tra cui Cisco. Analisti di spicco, come Kevin Cook di Zacks Investment Research, hanno sottolineato come i ricavi generati da Nvidia nel segmento del networking superino già quelli che Cisco raggiunge su base annuale. Kevin Deierling, Senior Vice President of Networking di Nvidia, ha enfatizzato come la connettività sia diventata un elemento non solo cruciale ma fondamentale all'interno delle moderne infrastrutture di intelligenza artificiale. Questa evoluzione ha trasformato il networking da una funzione meramente periferica a un componente centrale e indispensabile negli ambienti di calcolo più avanzati.

Innovazioni e annunci al GTC 2026

Durante la prestigiosa conferenza GTC 2026, Nvidia ha svelato importanti aggiornamenti e innovazioni per le sue piattaforme di networking. Tra le presentazioni più significative spicca la piattaforma Rubin, che include sei nuovi chip specificamente progettati per accelerare le prestazioni dei supercalcolatori dedicati all'AI. Sono state inoltre introdotte nuove piattaforme di memoria contestuale per l'inferenza. Tuttavia, una delle innovazioni più promettenti è rappresentata dagli switch Ethernet Photonics Spectrum-X, che promettono di offrire maggiore efficienza e capacità di scalabilità, elementi cruciali per le crescenti esigenze dei data center moderni.

Nvidia: leader globale nel networking e prospettive future

Con una crescita record registrata nell'ultimo trimestre, Nvidia ha affermato di essere diventata il "business di networking più grande al mondo". L'azienda ha riportato un fatturato di 68,1 miliardi di dollari, segnando un aumento del 20% rispetto al trimestre precedente. Mentre la domanda di GPU e dei prodotti correlati continua a espandersi, Nvidia rafforza ulteriormente la sua posizione di mercato anche nel settore del networking, contribuendo in modo significativo al suo valore complessivo. Questo slancio è ulteriormente amplificato dalla scarsità globale di memoria e dalla rapida espansione delle infrastrutture di data center dedicate all'AI.

Nonostante il settore stia affrontando una fase complessa a livello globale, caratterizzata da persistenti carenze di materiali, Nvidia appare ben posizionata per affrontare le sfide future. La sinergia tra il suo consolidato business dei chip e la dinamica divisione networking non solo diversifica il portafoglio aziendale, ma crea anche le condizioni ideali per ulteriori innovazioni rivoluzionarie nelle tecnologie di intelligenza artificiale e nei data center di prossima generazione.