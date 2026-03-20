Una nuova e ambiziosa strategia di Jeff Bezos mira a ridefinire il panorama dell'innovazione industriale. Il fondatore di Amazon, secondo quanto emerso, sta cercando di raccogliere un fondo da 100 miliardi di dollari. L'obiettivo è l'acquisizione e la profonda trasformazione di imprese manifatturiere tradizionali, attraverso l'integrazione di avanzate soluzioni di intelligenza artificiale.

Un veicolo finanziario per la trasformazione industriale

Bezos sta negoziando capitali per la creazione di un «manufacturing transformation vehicle», un veicolo finanziario strategico.

Questo fondo è destinato all'acquisto di aziende operanti in settori industriali chiave, tra cui l'aerospace, il chipmaking e la difesa. L'intento è integrare queste realtà con modelli di intelligenza artificiale all'avanguardia, per una modernizzazione radicale dei loro processi.

Project Prometheus: l'AI al servizio dell'industria

Questa iniziativa è intrinsecamente legata a Project Prometheus, la startup di Bezos lanciata nel novembre 2025 con un finanziamento iniziale di 6,2 miliardi di dollari. Prometheus, di cui Bezos è co-CEO insieme a Vik Bajaj, si concentra sull'applicazione dell'AI nei processi di ingegneria e produzione. I settori di interesse includono l'aerospaziale, l'automotive e i semiconduttori, evidenziando un focus sull'AI fisica e le sue applicazioni concrete.

Talento d'élite e sviluppo in modalità stealth

Project Prometheus ha attratto un team di alto livello, composto da circa 100-120 dipendenti con esperienze pregresse in aziende leader come Meta, DeepMind e OpenAI. Il progetto opera attualmente in «modalità stealth»: non sono stati rilasciati comunicati ufficiali sul prodotto né è disponibile un sito pubblico. Questa scelta sottolinea l'enfasi posta sulla ricerca, lo sviluppo (R&D) e la costruzione infrastrutturale, piuttosto che su un marketing immediato. L'attenzione è rivolta alla creazione di fondamenta solide per le future applicazioni dell'intelligenza artificiale.

Verso un ecosistema industriale integrato e verticale

La combinazione di un fondo da 100 miliardi di dollari e la startup Project Prometheus suggerisce una visione coordinata e di ampio respiro.

Non si tratta solo di una singola startup AI, ma della costruzione di un vero e proprio ecosistema di automazione industriale. Bezos sta orchestrando un'integrazione verticale che abbraccia investimenti tecnologici, infrastrutture dedicate e operatività diretta. Questo approccio ha il potenziale per generare un impatto economico e produttivo che potrebbe estendersi per decenni, ridefinendo le dinamiche del settore manifatturiero globale.

Strategia globale e ambizioni a lungo termine

Il piano di Bezos si inserisce in un contesto di espansione esponenziale dell'AI fisica. La spinta verso la digitalizzazione dell'industria richiede ingenti capitali, talenti altamente specializzati e infrastrutture robuste.

Questi elementi sono al centro dell'approccio adottato da Prometheus e del fondo dedicato. Sebbene i dettagli ufficiali del finanziamento non siano ancora stati resi noti, l'entità dell'ammontare suggerisce ambizioni di lungo periodo, capaci di rivoluzionare settori tradizionali e di proiettarli verso una nuova era di efficienza e innovazione.

In sintesi, Jeff Bezos non si limita più al ruolo di investitore. Torna in campo come attore operativo, combinando strategicamente capitale, una startup AI all'avanguardia e una visione industriale integrata. Se il fondo da 100 miliardi di dollari dovesse concretizzarsi, potrebbe segnare l'inizio di una nuova fase di automazione industriale, interamente guidata dall'intelligenza artificiale, con ripercussioni significative sull'economia globale e sui processi produttivi.