Google e Bharti Airtel hanno annunciato un’iniziativa pionieristica: integrare i filtri anti‑spam a livello di rete di Airtel direttamente nella piattaforma Rich Communication Services (RCS) di Google. Si tratta della prima collaborazione al mondo tra un operatore telefonico e un servizio Over‑The‑Top per proteggere gli utenti da messaggi fraudolenti e promozioni indesiderate.

Un’alleanza per la sicurezza che supera i confini tradizionali

Le continue segnalazioni di spam nell’app Google Messages, soprattutto in India dove RCS ha visto una forte adozione, avevano già spinto Google a sospendere temporaneamente le inserzioni business nel 2022.

Con l’attuale accordo, Airtel gestirà il traffico RCS attraverso i propri sistemi anti‑spam basati su intelligenza artificiale. Questo garantirà controlli in tempo reale su verifica del mittente, rispetto delle preferenze di non disturbo, blocco di domini malevoli e limitazione dei messaggi provenienti da fonti con comportamento sospetto.

Numeri impressionanti a supporto della sicurezza

Airtel ha implementato soluzioni AI che, in 18 mesi, hanno bloccato oltre 71 miliardi di chiamate spam e 2,9 miliardi di SMS indesiderati. Questo ha contribuito a ridurre le perdite finanziarie derivanti da frodi di quasi il 69%. L’operatore ha ribadito il proprio impegno nella protezione dei clienti, invitando anche piattaforme come Telegram, Meta e Signal a collaborare per estendere questo modello di difesa oltre il dominio telco.

Impatti attesi e prospettive future

Il successo dell’iniziativa sarà misurabile attraverso metriche chiare: riduzione del volume di spam, delle segnalazioni utente e delle frodi, con un conseguente aumento dell’interazione con messaggi legittimi. Google ha inoltre annunciato l’obiettivo di estendere questo modello anche ad altri mercati, con l’intento di creare uno standard globale per la sicurezza RCS.

Un contesto competitivo e digitale di grande rilevanza

L’India rappresenta un mercato cruciale per Google Messaging, contando oltre un miliardo di utenti internet, più di 700 milioni di smartphone e oltre 853 milioni di utenti WhatsApp. Questo scenario sottolinea l’urgenza di soluzioni robuste contro spam e frodi.

Inoltre, il mercato CPaaS in India è stimato in oltre 1 miliardo di dollari nel 2025, con un potenziale di triplicarsi entro il 2030. Si prevede che solo RCS potrebbe generare oltre 21 miliardi di messaggi in India entro il 2029.

Con questo accordo, Airtel e Google tracciano la via per un ecosistema di messaggistica più sicuro. La protezione del dato comportamentale e l’autenticità dei mittenti diventano elementi fondamentali. L’iniziativa dimostra come la sicurezza non possa più limitarsi alle infrastrutture telco tradizionali, ma debba estendersi alle piattaforme digitali dove avviene la comunicazione quotidiana.