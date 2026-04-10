La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha annunciato la sua uscita da X. Dopo quasi due decenni, la decisione è dovuta al drastico calo delle performance dei post, compromettendo la capacità di raggiungere il pubblico e generare traffico.

Declino dell'engagement su X

Nel 2018, i post EFF su Twitter registravano milioni di impression. Successivamente, le impression mensili sono crollate drasticamente. Kenyatta Thomas, responsabile social di EFF, ha evidenziato che un post su X oggi riceve meno del 3% delle visualizzazioni di un tweet di sette anni fa.

Motivazioni e nuovi orizzonti

La decisione non è ideologica, ma una valutazione strategica: una piattaforma senza adeguata visibilità diventa un costo. L'organizzazione manterrà la sua presenza su Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e altre destinazioni del social web aperto, specificando che la sua presenza non equivale a un'approvazione del servizio.

Un trend di abbandono

EFF è l'ultima di diverse organizzazioni ad allontanarsi da X. I motivi sono vari, inclusi etichette controverse e legami politici.

Impatto sul traffico editoriale

Con il calo dei referral da motori di ricerca e Facebook, il traffico generato dai social media è vitale per l'editoria. Nate Silver ha osservato che su X la conversione in traffico verso siti esterni era estremamente bassa (circa 2-3%), contro un precedente 15%.

La debolezza della conversione off-site persiste, nonostante il suggerimento di Nikita Bier di focalizzarsi sulla conversazione.

La decisione di EFF segna la fine di quasi due decenni su X, spinta dal declino di visibilità ed efficacia. L'organizzazione continuerà la sua missione su piattaforme dove il pubblico è accessibile e attivo.