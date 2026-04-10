OpenAI ha annunciato il lancio di un nuovo piano ChatGPT Pro da 100 $ al mese, specificamente ideato per gli utenti intensivi di Codex, l'assistente di programmazione basato su intelligenza artificiale. Questa nuova offerta si inserisce tra i servizi già esistenti, che includono i piani Free, Go, Plus, Pro da 200 $ e le soluzioni Business ed Enterprise.

Funzionalità del nuovo piano Pro

Il piano da 100 $ garantisce l'accesso completo a tutte le funzionalità Pro, compreso il modello Pro esclusivo e l'utilizzo illimitato dei modelli Instant e Thinking.

È stato concepito per supportare sessioni con Codex più lunghe e complesse, offrendo un volume di utilizzo fino a cinque volte superiore rispetto al piano Plus da 20 $ al mese.

Promozione di lancio: utilizzo potenziato

Per celebrare l'introduzione di questa nuova opzione, OpenAI ha attivato una promozione temporanea valida fino al 31 maggio. Durante questo periodo, gli abbonati al piano Pro da 100 $/mese potranno beneficiare di una disponibilità di Codex fino a dieci volte maggiore rispetto al piano Plus, rendendo l'upgrade particolarmente vantaggioso per sviluppatori e team con elevate esigenze di utilizzo.

Ribilanciamento del piano Plus

Contestualmente al lancio del nuovo piano, OpenAI ha anche riveduto i limiti di utilizzo di Codex per il piano Plus.

L'obiettivo di questa modifica è incentivare una fruizione più distribuita e sostenibile, orientando gli utenti verso un maggior numero di sessioni settimanali anziché poche e intense concentrazioni in un singolo giorno.

Contesto di forte crescita per Codex

L'introduzione di questo piano avviene in un periodo di significativa espansione per Codex, che ha recentemente superato i tre milioni di utenti attivi settimanali. Per celebrare questo traguardo, OpenAI ha azzerato i limiti di utilizzo per tutti gli utenti, con l'impegno di ripetere l'operazione a ogni milione aggiuntivo di utenti, fino al raggiungimento dei dieci milioni.

Impatto e posizionamento per gli utenti

Per gli utenti con esigenze più contenute, il piano Plus da 20 $ rimane l'opzione più conveniente per un utilizzo quotidiano e costante.

Il nuovo piano da 100 $ si propone invece come una soluzione intermedia robusta, offrendo maggiore flessibilità e capacità senza la necessità di sottoscrivere immediatamente il piano Pro da 200 $ al mese. La promozione attuale, che quintuplica l'uso normale di Codex, lo rende particolarmente interessante per singoli sviluppatori o piccoli team con un elevato fabbisogno.

Nonostante i vantaggi per gli utenti intensivi, alcuni osservatori hanno notato possibili riduzioni implicite nell'offerta del piano Plus, suggerendo che l'incremento di prezzo del Pro da 100 $ potrebbe non sempre essere proporzionato all'aumento effettivo delle risorse rispetto al Plus rivisto.

Questa evoluzione nella struttura dei prezzi evidenzia una chiara strategia: OpenAI sta segmentando il mercato per servire al meglio utenti occasionali, sviluppatori e team professionali, introducendo un livello intermedio pensato per chi necessita di prestazioni elevate senza sostenere costi mensili eccessivi.

In sintesi, il nuovo piano ChatGPT Pro da 100 $ al mese di OpenAI offre un utilizzo di Codex significativamente ampliato, un modello accessibile e una promozione temporanea che porta l'utilizzo fino a dieci volte quello del piano Plus, consolidando la strategia di monetizzazione scalabile dell'azienda su diversi segmenti di clientela.

Il piano da 100 $ è disponibile dal 9 aprile 2026. La promozione termina il 31 maggio, dopodiché l'accesso standard sarà cinque volte superiore rispetto al piano Plus.