Il panorama della fusione privata nel 2026

Il settore della fusione nucleare privata ha raggiunto un punto di svolta nel 2026, con una dozzina di startup che hanno raccolto oltre 100 milioni di dollari. L'obiettivo è rendere la fusione una fonte energetica concreta entro i prossimi dieci anni, grazie a nuovi materiali, supercomputer, AI sofisticata, magneti superconduttori e importanti milestone scientifici, come il breakeven del 2022, che hanno solidificato le ambizioni commerciali.

Tra i principali attori, Commonwealth Fusion Systems (CFS) guida il settore con quasi 3 miliardi di dollari raccolti, inclusi 863 milioni nell'ultima tranche.

CFS sviluppa Sparc (operativo tra fine 2026 e 2027) e Arc, un impianto commerciale da 400 MW con Google come acquirente. TAE Technologies ha totalizzato 1,79 miliardi di dollari e a dicembre 2025 ha siglato una fusione con Trump Media & Technology Group, valutata 6 miliardi, ottenendo 300 milioni di finanziamenti immediati. Helion, con 1,03 miliardi di dollari raccolti (di cui 425 milioni a gennaio 2025), ha sviluppato una configurazione field-reversed per la conversione diretta in elettricità e mira a vendere energia entro il 2028, con Microsoft primo cliente.

Altre realtà con ingenti capitali

Tra le altre startup con oltre 100 milioni di dollari di finanziamenti figurano: Pacific Fusion (900 milioni, confinamento inerziale elettromagnetico); Shine Technologies (1 miliardo, da test neutronici a fusione); General Fusion (oltre 600 milioni, fusione a bersaglio magnetizzato); Inertia Enterprises (450 milioni, laser inerziali); Tokamak Energy (336 milioni, tokamak sferici HTS); Zap Energy (327 milioni, compressione auto-magnetica); Type One Energy (269 milioni, stellarator per reattore da 350 MW); Proxima Fusion (oltre 185 milioni di euro, stellarator); Kyoto Fusioneering (191 milioni, componentistica); Marvel Fusion (162 milioni, fusione inerziale laser); First Light Fusion (108 milioni); e Xcimer (100 milioni, fusione laser).

Trend e prospettive future

L'interesse nel settore è catalizzato da tre leve tecnologiche: computer più potenti, AI sofisticata e magneti superconduttori ad alta temperatura. Questi progressi permettono simulazioni complesse e design avanzati. Il successo dell'esperimento di breakeven laser nel 2022 ha validato la scienza di base, incentivando gli investimenti privati.

Gli investitori mostrano una forte propensione verso progetti deep-tech, che, pur richiedendo tempistiche più lunghe, offrono un potenziale di trasformazione radicale. La varietà di approcci – da stellarator a laser inerziali e sistemi magnetici compatti – riflette una strategia di portafoglio a lungo termine. Alcune startup prevedono il piloting o l'inizio delle vendite entro fine decennio, altre mirano a una prima rete commerciale tra il 2030 e il 2035. Il capitale è ora ampiamente disponibile e concentrato su soglie tecnologiche concrete, suggerendo che la fusione potrebbe essere molto più vicina di quanto si pensasse.