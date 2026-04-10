Snap si prepara a ridefinire il panorama dei dispositivi indossabili con il rilancio dei suoi occhiali a realtà aumentata, le Specs. L'azienda madre di Snapchat ha annunciato una partnership strategica con il colosso dei chip Qualcomm, un'alleanza destinata a portare sul mercato una nuova generazione di occhiali AR avanzati, promettendo di trasformare l'interazione quotidiana con la tecnologia.

Qualcomm e Snap: una sinergia per la realtà aumentata

Questa collaborazione segna un passo cruciale per Snap nel settore AR. Le nuove Specs saranno alimentate dai chipset Snapdragon XR di Qualcomm, piattaforme ideate specificamente per dispositivi AR e VR.

La sinergia tra le due aziende va oltre la mera fornitura di hardware, focalizzandosi sullo sviluppo congiunto di esperienze digitali innovative. Queste includeranno grafica all'avanguardia, funzionalità multiutente e intelligenza artificiale integrata direttamente nel dispositivo. Evan Spiegel, CEO di Snap, ha dichiarato che “il nostro lavoro con Qualcomm fornisce una solida base per il futuro di Specs, portando agli sviluppatori e ai consumatori tecnologia avanzata che spinge i limiti di ciò che è possibile”.

Le caratteristiche innovative delle Snap Specs

Le future Snap Specs sono descritte come un computer indossabile ultra-potente, integrato in un design leggero con lenti trasparenti. Questi occhiali sfrutteranno il machine learning per comprendere l'ambiente circostante e fornire assistenza basata sull'intelligenza artificiale in tempo reale all'interno di uno spazio 3D, abilitando esperienze condivise innovative tra gli utenti.

Sebbene il design finale non sia ancora stato svelato al pubblico, Snap ha confermato la disponibilità delle Specs per i consumatori nel 2026, posizionandosi come pioniere nel campo dei dispositivi indossabili.

L'evoluzione di Snap OS e gli strumenti per gli sviluppatori

Parallelamente al lancio hardware, Snap sta potenziando il suo sistema operativo, Snap OS. Nuove integrazioni con OpenAI e Gemini permetteranno agli sviluppatori di creare Lenti multimodali sempre più sofisticate per gli Spectacles. Tra le novità spiccano anche un'API per il modulo di profondità, capace di tradurre informazioni 2D da LLM e visualizzarle accuratamente in 3D, la trascrizione in tempo reale in oltre 40 lingue e la possibilità di sviluppare oggetti 3D dinamici.

Gli sviluppatori beneficeranno inoltre di nuovi strumenti per la creazione di esperienze basate sulla localizzazione, come l'app Fleet Management per monitorare più Specs contemporaneamente, la Guided Mode per avviare direttamente Lenti single-player o multiplayer e la Guided Navigation per tour guidati in AR. La collaborazione con Niantic Spatial per una mappa del mondo condivisa e potenziata dall'AI, insieme al supporto WebXR, sottolinea ulteriormente l'ambiziosa visione di Snap per la realtà aumentata.

Con queste mosse strategiche, Snap non solo rinnova la sua offerta tecnologica, ma si afferma come un attore chiave nel mercato emergente degli occhiali intelligenti. L'obiettivo è ridefinire radicalmente il concetto di dispositivi indossabili e l'interazione con il mondo digitale, inaugurando una nuova era della tecnologia personale.