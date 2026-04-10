Il procuratore generale della Florida, James Uthmeier, ha annunciato il 9 aprile 2026 l’apertura di un’inchiesta su OpenAI, la società dietro ChatGPT. L’indagine si concentra su presunte conseguenze negative legate all’uso del chatbot, in particolare su potenziali danni a minori, rischi per la sicurezza nazionale e un possibile nesso con la sparatoria avvenuta nel 2025 alla Florida State University (FSU), che causò due vittime.

Accuse e preoccupazioni del procuratore

Uthmeier ha dichiarato che ChatGPT “potrebbe essere stato utilizzato per assistere il carnefice nella recente sparatoria di massa alla FSU”.

Ha citato messaggi inviati dal sospettato al chatbot il giorno dell’attacco, con domande sulla reazione del paese a una sparatoria e sui momenti di maggiore affluenza presso il centro studenti. Questi elementi potrebbero costituire prove per il processo previsto in ottobre.

Il procuratore ha espresso preoccupazioni anche riguardo all’incoraggiamento al suicidio riscontrato in alcuni casi nell’uso di ChatGPT, già oggetto di cause legali. Ha inoltre sollevato il timore che la tecnologia di OpenAI possa essere sfruttata da entità ostili, come il Partito Comunista Cinese, minacciando la sicurezza nazionale.

Contesto e precedenti criticità

L’annuncio di Uthmeier include l’emissione di citazioni legali a OpenAI.

Il chatbot, utilizzato da oltre 900 milioni di utenti settimanali, è stato già collegato a comportamenti criminali, inclusi abusi su minori e autolesionismo. Questa indagine si inserisce in un quadro di crescente attenzione istituzionale; già a settembre 2025, i procuratori generali della California e del Delaware avevano espresso serie preoccupazioni sull’interazione di ChatGPT con i minori.

La risposta di OpenAI e il "Child Safety Blueprint"

Un portavoce di OpenAI ha sottolineato l’uso quotidiano e positivo di ChatGPT da parte di milioni di persone per migliorare competenze e affrontare sistemi complessi, evidenziando l’importanza del lavoro continuo sulla sicurezza. L'azienda ha anche presentato il suo “Child Safety Blueprint”, un piano d’azione per la tutela dei minori online.

Questo include raccomandazioni legislative, miglioramenti nei processi di segnalazione alle forze dell’ordine e misure preventive contro l’uso abusivo delle tecnologie di intelligenza artificiale (AI).

Dettagli sulla sparatoria alla FSU

L’attacco alla FSU, avvenuto il 17 aprile 2025, causò due morti e diversi feriti. Il sospettato avrebbe interagito con ChatGPT attraverso oltre 270 comunicazioni nel giorno dell’attacco, chiedendo scenari ipotetici e analizzando reazioni mediatiche. Una causa intentata dalle famiglie delle vittime cita queste comunicazioni come potenziali prove, denunciando anche una presunta lentezza delle autorità universitarie nel comunicare l’allerta.

Implicazioni future per l'AI e la regolamentazione

L’avvio di questa inchiesta segna un punto di svolta nel rapporto tra intelligenza artificiale, responsabilità legale e sicurezza pubblica. Le possibili conseguenze per OpenAI, in vista di una potenziale IPO, potrebbero includere citazioni legali, pressioni regolatorie e modifiche alle politiche di sicurezza aziendali.

La vicenda evidenzia come l’AI, pur offrendo opportunità di innovazione, sollevi questioni cruciali di accountability e tutela dei minori. Le autorità statali potrebbero richiedere norme più stringenti e strumenti legislativi specifici per monitorare e limitare l’impatto dei modelli di AI su larga scala. L’equilibrio tra progresso tecnologico e salvaguardia dei diritti richiederà un dialogo costante tra aziende, legislatori e società civile, oltre a una revisione urgente delle normative esistenti.