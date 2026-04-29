Il panorama dei contenuti digitali è in continua e rapida evoluzione, e Divine si presenta come una significativa novità nel settore. Questo reboot di Vine, supportato da Jack Dorsey, riporta in auge i video brevi di sei secondi, ora disponibili per il download su App Store e Google Play. Il progetto è stato finanziato da “and Other Stuff”, una nonprofit fondata da Dorsey nel 2025 con l'obiettivo di promuovere iniziative open source dal potenziale trasformativo, mirando a correggere decisioni passate relative alla chiusura di piattaforme importanti come Vine.

La rinascita di Vine: origini e sviluppo di Divine

L'impegno di Jack Dorsey nel finanziare “and Other Stuff” ha permesso il recupero di un vasto archivio di video di Vine, grazie alla collaborazione con la community Archive Team. Sono stati preservati circa 500.000 video originali, ricostruiti meticolosamente da file binari di grandi dimensioni. L'applicazione, inizialmente lanciata con circa 100.000 Vine per i tester, ha visto una crescita progressiva fino al lancio pubblico, arrivando a ospitare 500.000 video realizzati da quasi 100.000 creatori originari.

Caratteristiche distintive e innovazione tecnologica

Divine si distingue nettamente per alcune caratteristiche uniche che la differenziano dalle altre piattaforme di condivisione video.

In particolare, la piattaforma impedisce l’inserimento di contenuti generati artificialmente, definiti “AI slop”. Gli utenti sono tenuti a registrare direttamente all’interno dell’app o a verificare gli upload tramite lo standard aperto C2PA per garantire la massima autenticità del contenuto. Fondata sul protocollo sociale aperto Nostr, Divine sta inoltre esplorando ulteriori integrazioni con tecnologie avanzate come AT Protocol e ActivityPub, rafforzando il suo impegno verso l'interoperabilità e la decentralizzazione.

Un modello aperto per la monetizzazione dei creatori

Strutturata come una public benefit corporation, Divine non adotta un modello di ricavo diretto. Invece, incoraggia attivamente i creatori a monetizzare in modo indipendente, attraverso collaborazioni con brand, accordi commerciali o l'utilizzo di piattaforme di supporto come Patreon.

Questa filosofia mira a dare maggiore autonomia agli artisti. È inoltre prevista la potenziale introduzione di account Pro, che offriranno funzionalità aggiuntive per gli utenti desiderosi di espandere ulteriormente le proprie possibilità creative sulla piattaforma.

L'impatto dei contenuti brevi nell'era digitale

Nella società contemporanea, caratterizzata da ritmi sempre più frenetici, i contenuti brevi come quelli proposti da Divine rispondono a una crescente domanda di gratificazione istantanea e di intrattenimento bite-sized. La capacità di trasmettere un messaggio efficace in pochi secondi riflette un cambiamento più ampio nel modo in cui interagiamo con la tecnologia, orientandoci verso forme di comunicazione e intrattenimento più immediate ed efficienti.

Il recupero di contenuti classici, affiancato alla possibilità di creare nuove opere, offre opportunità sia ai creatori storici che ai nuovi talenti di esprimersi in modi freschi e coinvolgenti. Con Divine, Jack Dorsey non solo riporta in vita un pezzo di nostalgia digitale, ma promuove anche un ambiente dove l'autenticità e la creatività cooperano in piena sinergia, delineando un futuro promettente per i video brevi.