Nel panorama delle piattaforme digitali, Netflix ha lanciato Playground, una nuova applicazione di giochi dedicata ai bambini fino agli otto anni. Annunciata il 6 aprile 2026, l'app offre una libreria di giochi interattivi ed è già disponibile in Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Filippine e Nuova Zelanda, con un'espansione globale fissata per il 28 aprile 2026.

Un'esperienza di gioco senza interruzioni

Integrata nell'abbonamento Netflix, Playground garantisce un'esperienza priva di pubblicità e acquisti in-app, permettendo ai bambini di giocare senza interruzioni.

Disponibile su dispositivi iOS e Android, l'applicazione supporta anche l'accesso offline, rivelandosi perfetta per viaggi o spostamenti.

Giochi ispirati alle serie più amate

La libreria di Playground propone giochi basati su titoli celebri come Peppa Pig, Sono un dinosauro, Storybots e Sesame Street. Le attività spaziano dal memory card matching al “connect-the-dots”, includendo anche la creazione di canzoni divertenti nel gioco di Bad Dinosaurs.

La visione di Netflix: apprendimento e interazione

John Derderian, Vice Presidente di Animation Series + Kids & Family TV di Netflix, ha sottolineato l'intento di "costruire un mondo dove i bambini possano non solo guardare le loro storie preferite, ma anche interagire con i loro personaggi".

L'app mira a essere una destinazione fluida per la scoperta, l'apprendimento e il gioco.

Il riposizionamento strategico nel settore gaming

Sebbene Netflix avesse già esplorato il settore del gaming nel 2021 con ambizioni notevoli, il percorso ha presentato sfide. La società ha chiuso diversi studi di gioco interni, tra cui Boss Fight e Spry Fox, per focalizzarsi su progetti più mirati e di impatto.

La nuova app Playground rappresenta un tentativo audace di fondere intrattenimento e gaming, offrendo al pubblico più giovane non solo una piattaforma di gioco, ma un'estensione del mondo narrativo di Netflix.

Questo passo strategico di Netflix non solo arricchisce l'esperienza degli abbonati, ma consolida la sua posizione di leader nella creazione di contenuti per tutta la famiglia.