Un tornado di categoria EF-1 ha colpito la fabbrica di Rivian a Normal, Illinois, causando danni significativi. L'evento ha interessato in particolare il Building 2 dello stabilimento, un'area fondamentale per la produzione dell'atteso SUV R2. Fortunatamente, non si sono registrati feriti a seguito dell'accaduto, secondo quanto comunicato dall'azienda.

Danni e impatto immediato sulla produzione

Il fenomeno atmosferico ha interessato una sezione più recente della struttura, adibita principalmente alla logistica del modello R2, provocando la distruzione di parti del tetto e di alcune pareti.

A seguito dei danni, le operazioni nel Building 2 sono state temporaneamente sospese. La società prevede tuttavia di riprendere le attività entro la settimana in corso, come indicato in una comunicazione interna del CEO di Rivian, RJ Scaringe, al personale.

Conseguenze sul lancio del modello R2

Nonostante l'interruzione delle attività nel reparto danneggiato, Rivian auspica che il lancio dell'R2, atteso nelle prossime settimane, non subisca ritardi sostanziali. Il costruttore ripone grandi aspettative su questo modello, considerato cruciale per contenere le perdite e raggiungere l'obiettivo di vendere 20.000-25.000 unità entro la fine del 2026.

Il Building 2 è il cuore della linea di assemblaggio e della carrozzeria per l'R2.

I danni più rilevanti comprendono il collasso parziale del tetto e delle pareti, oltre alla completa distruzione di quattro serrande su un molo di spedizione. Tali danneggiamenti potrebbero aggiungere complessità al già sfidante debutto dell'R2 in un settore automobilistico in continua evoluzione.

Reazione di Rivian e piani futuri

Nonostante l'incidente, Rivian ha continuato le operazioni nelle altre sezioni dello stabilimento. L'azienda sta inoltre proseguendo i lavori per la costruzione di una nuova fabbrica vicino ad Atlanta, in Georgia, la cui produzione è prevista iniziare nel 2028. La rapida riattivazione delle attività è fondamentale non solo per rispettare il cronoprogramma del modello R2, ma anche per sostenere l'economia locale, che beneficia dell'occupazione di migliaia di persone e della generazione di nuove opportunità commerciali.