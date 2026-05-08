Un accordo preliminare tra Apple e Intel per la produzione di alcuni chip segna un potenziale cambiamento strategico nella catena di fornitura della società di Cupertino. Questa intesa suggerisce una chiara volontà di Apple di diversificare i fornitori dei propri semiconduttori, riducendo la dipendenza dall'attuale partner principale, TSMC.

La notizia emerge in un contesto di valutazione di diverse opzioni per la supply chain. L'accordo con Intel, ancora in fase iniziale, non implica un trasferimento immediato della produzione, ma conferma l'interesse di Apple a esplorare nuove collaborazioni oltre a TSMC.

Al momento, non sono stati resi noti dettagli ufficiali riguardo tempistiche o volumi produttivi.

La strategia di diversificazione di Apple

Apple, leader nel settore tecnologico, ha storicamente affidato a TSMC la produzione dei suoi chip, in particolare per la linea Apple Silicon. Tuttavia, l'azienda sta ora considerando Intel come alternativa strategica per la fabbricazione di alcuni componenti. L'intesa preliminare non è ancora vincolante, con le parti impegnate a discutere le condizioni operative e tecniche per una potenziale collaborazione più ampia.

Questa mossa è motivata dalla necessità di Apple di ridurre la dipendenza da un unico fornitore, soprattutto in un periodo caratterizzato da incertezze nella supply chain globale.

Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte delle aziende coinvolte.

Apple Silicon: opzioni produttive future

La famiglia di processori Apple Silicon è progettata internamente da Apple per i suoi dispositivi, inclusi Mac, iPad e iPhone. Attualmente, la produzione di questi chip è quasi esclusivamente gestita da TSMC, azienda taiwanese leader mondiale nel settore dei semiconduttori. Oltre a Intel, Apple ha preso in considerazione anche Samsung come possibile partner per la produzione futura dei suoi chip.

Intel, con sede a Santa Clara, California, è uno dei principali produttori mondiali di semiconduttori. Negli ultimi anni, ha realizzato importanti investimenti per ampliare la propria capacità produttiva e integrare nuove tecnologie di processo. La valutazione di Intel come partner per Apple Silicon si inserisce in una strategia più ampia di rafforzamento della resilienza e diversificazione della catena di approvvigionamento di Apple.